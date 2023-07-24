إصابات مواطنين بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى شرق نابلس

أصيب شابان، اليوم الإثنين، بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب محاصرتها منزلًا في مخيم عسكر القديم شرق نابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلًا عن مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية حاصرت منزلًا قرب مسجد المهاجرين بالمخيم، مما أدى إلى اندلاع مواجهات في المكان، أسفرت عن إصابة شاب برصاصتين في القدم، وهو متطوع في الهلال الأحمر، وآخر بالرصاص الحي في الركبة، وجرى نقلهما إلى المستشفى، لتلقي العلاج.

وفي القدس المحتلة، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال مواطن من مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.

وأفادت "وفا"، نقلًا عن مصادر في المخيم، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب بعد أن داهمت منزله وعبثت بمحتوياته.

وفي وقت سابق من اليوم، شن مجموعة من المستوطنين، صباح اليوم، اقتحامًا موسعًا لباحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان اليوم، بأن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.

وأضافت أوقاف القدس أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية في منطقة باب الرحمة وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان.

يجدر الإشارة إلى أن شرطة الاحتلال تواصل التضييق على دخول المصلين الوافدين من القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بوابات الأقصى الخارجية، وتبعد العشرات عنه.

جدير بالذكر أن المسجد الأقصى يتعرض لاقتحامات المستوطنين يوميًا، عدا الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.

قمة بريكس تدعو لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس

والخميس الماضي، دعا مؤتمر مجموعة قمة "بريكس"، الذى عقد فى عاصمة جمهورية جنوب إفريقيا، "بريتوريا"، فى ختام أعماله، إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.