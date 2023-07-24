طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية بالدور الثانى بالقاهرة

يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان اليوم، فى مادتى (اللغة العربية- التربية الدينية)، بالدور الثاني، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

وأشار "أيمن موسى"، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أنه تم التنسيق التام بين كل الجهات المعنية من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب، كما صرح بأن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثانى 33734، منهم 11933 طالبًا، بنين، و14404 طالبات بنات، موزعين على (338) لجنة بالإدارات التعليمية الـ33.

ونوه "موسى" بأن المديرية شكلت غرف عمليات لجميع الإدارت التعليمية الـ33 متواصلة على مدار اللحظة.

كما وجه مديرى عموم الإدارات التعليمية بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان كل فى نطاق إدارته، والعمل على تذليل كل المعوقات التى تواجه العملية الامتحانية، والتأكيد على رؤساء اللجان بضبط النفس وحسن التعامل والالتزام بكل الضوابط والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم اصطحاب الطلبة والمعلمين الهاتف المحمول، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك.