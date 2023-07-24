الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استمرار حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة محلات الصاغة بأكتوبر

تشكيل عصابى
تشكيل عصابى

قرر  قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة محلات الصاغة بالجيزة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

واعترف أفراد تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص، بينهم 3 سيدات، عقب القبض عليهم، لاتهامهم بسرقة مشغولات ذهبية من محل مجوهرات في مدينة السادس من أكتوبر- بأنهم اعتادوا سرقة محلات الصاغة، من خلال توجه السيدات للمحل المستهدف، خاصة المحلات الشهيرة، واستغلال الزحام، وطلب معاينة بعض القطع الذهبية، بدافع الشراء، ثم مغافلة البائع والاستيلاء عليها. 

 

وأضاف المتهمون أنه عقب تنفيذ السيدات الثلاثة مهمتهن، يهربن بواسطة عاطلين مهمتهما الانتظار بسيارة ميكروباص بالقرب من المحل، والفرار من المكان قبل تمكن مالك المحل أو البائع من اكتشاف السرقة. 

 

واستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال مالكة المحل التي تعرضت للسرقة، وذكرت أن المتهمات الثلاثة غافلن بائع بالمحل، واستولين على قطع ذهبية، وذكرت أن كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل رصدتهن أثناء ارتكاب السرقة والهرب.

قاضي المعارضات محكمة أكتوبر تشكيل عصابي محلات الصاغة

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