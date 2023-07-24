الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بقرية بالدقهلية

مشاجرة
مشاجرة

أصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات بينهم شقيقين، وذلك في مشاجرة بسبب الخلافات على الجيرة بقرية "تيرة" مركز نبروه محافظة الدقهلية، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج  وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيق.


تلقى  اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث بورود بلاغ للعقيد آسر البطراوي، مأمور مركز شرطة نبروه بورود إشارة من مستشفى نبروه المركزي بوصول 3 أشخاص مصابين بإصابات مختلفة نتيجة  مشاجرة.

 

وانتقل ضباط مباحث المركز بقيادة الرائد إسلام عنان، رئيس المباحث، وقوة من مباحث المركز إلى المستشفي وبالفحص تبين وصول كل من: "خ.و.م.ع"، 40 عامًا، عامل، مصابا بجرح قطعي بفروة الرأس، وشقيقه "ه . و . م  48 عامًا، مدير مدرسة إعدادية بقرية درين ، ومصابا بجرح قطعي بفروة الرأس و"ع .  ا .ع.إ "، 48 عامًا، عامل بمعهد تيرة الثانوي الأزهري، ومصابا بجرح قطعي بفروة الرأس، وجميعهم يقيمون قرية تيرة دائرة المركز.

 

بسؤالهم تبادلوا الاتهام فيما بينهم بتعدي كل منهم على الآخر بالضرب بالأيدي وعصى خشبية بحوزة الأول والثالث وإحداث ما بهم من إصابات على إثر حدوث مشادة كلامية بينهم، تطورت إلى مشاجرة لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة.

 

تم التحفظ على طرفي المشاجرة وإخطار النيابة التي باشرت التحقيق.

أشخاص جروح مشاجرة نبروه الدقهلية

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