المخرج يسرى نصر الله ورؤيته الإخراجية فى أمسية سينمائية.. الليلة

يحل المخرج يسري نصر الله، في ضيافة مركز دوار للفنون، بمقره الكائن بشارع عدلي، وذلك في أمسية سينمائية تعقد في السادسة والنصف من مساء اليوم الإثنين.

ويتناول اللقاء، رؤيته الإخراجية وكيف يترجمها لفريق العمل معه، وما هي الطريقة التي يرى بها المخرج معني السينما بالنسبة له، وما الذي يريد أن يقوله من خلالها، وكيف يكوّن المخرج رؤيته ويطورها، وما المهارات التي عليه اكتسابها لتوصيل هذه الرؤية للآخرين بداية من فريق عمل الفيلم.

كما يتطرق اللقاء إلى الفرق بين المرونة البناءة التي تتطلبها عملية صنع الفيلم، وبين تشتت الرؤية، وكيف يمكن لصانع الأفلام الدفاع عن رؤيته في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجهه في إنتاج فيلمه، وخلال مسيرته السينمائية وغير ذلك من المحاور والموضوعات.

بدأ يسري نصر الله مسيرته الفنية عام 1985 كمساعد مخرج في أفلام المخرج يوسف شاهين مثل "حدوتة مصرية" و"الوداع يا بونابرت"، وكمخرج منفذ وكاتب مشارك في فيلم "إسكندرية ليه".

وأخرج نصر الله أول أفلامه "سرقات صيفية" عام 1988، وهو من تأليفه، وشهد عرضه العالمي الأول في افتتاح برنامج نصف شهر المخرجين بمهرجان كان الدولي.

في العام 1993 ألف نصر الله وأخرج فيلم "مرسيدس" الذي حصل على الجائزة الفضية من مهرجان خريبكة للسينما الأفريقية بالمغرب، وجائزة أحسن فيلم عام 1994 من مهرجان جمعية الفيلم العشرين.

يعتبر المخرج يسري نصر الله أول سينمائي مصري يتولى رئاسة لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بمهرجان كان السينمائي الدولي، وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تكريم نصر الله في دورته الـ 45 لعام 2023 بمنحه جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر. كما تولى نصر الله مؤخرًا رئاسة المهرجان القومي للسينما المصرية في دورته دورته الخامسة والعشرين لعام 2023.

ويعد فيلم "جنينة الأسماك"، للمخرج يسري نصر الله، هو الفيلم العربي الوحيد الذي شارك في مهرجان برلين في دورة الثامنة والخمسين، حيث شارك في قسم البانوراما. أخرج في العام 2009 فيلم "إحكي يا شهرزاد" ثم "بعد الموقعة" 2012 الذي شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الخامسة والستين، كما عرض في مهرجان تورنتو، وفينيسيا، ومراكش.

وكان آخر أفلام المخرج يسري نصر الله عام 2016 ، "الماء والخضرة والوجه الحسن" والذي شهد عرضه الأول بمهرجان لوكارنو السينمائي الدولي.