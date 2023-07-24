أستاذ دراسات بيئية يكشف تأثير ارتفاع درجة حرارة البحار والمحيطات

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إن شهر يوليو هو الأشد حرارة على مستوى العالم وليس على مصر فقط، مؤكدًا أن درجة حرارة البحار والمحيطات ستصل إلى 8.8 درجة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن ارتفاع درجة حرارة البحار والمحيطات يؤثر على التنوع البيولوجي وسلاسل الغذاء داخل البحار، وامتداد الشعب المرجانية، كما سيؤثر على الاقتصاد الأزرق والذي بدأ العالم كله يتجه له الآن، بالإضافة إلى تأثر الحياة البحرية وما فيها من موارد لإعاشة الإنسان.

تأثير التغيرات المناخية على الزراعة

وعن المحاصيل الزراعية قال إن 40% من المحاصيل الزراعية ستتأثر بالتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة والسيول أو الامطار الغزيرة التي لا تؤدي لنمو المحاصيل في وقتها، مشيرًا إلى أن محصول القمح سيقل بنسبة 10%، وكذلك الذرة والأرز، والمحصول الوحيد الذي سيزيد هو القطن.

وأشار إلى أن الطبيعة الآن تدافع عن نفسها وفي الماضي القريب كان المتضرر الأكبر القارة الأفريقية أما اليوم العالم الغربي كله متضرر من هذه الظواهر، متابعًا: “مازال الأمل موجودا بعد أن وقعت الدول على صندوق الأضرار والخسائر بمؤتمر المناخ كوب 27، ومصر تحدثت في ذلك بشكل كبير جدًا لوضع آليات الصندوق”.