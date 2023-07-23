الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول تعليق من باتشيكو بعد الفوز على الأهلى بثلاثية

باتشيكو
باتشيكو

عبّر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن سعادته بالفوز على الأهلي، مؤكدًا تهانيه للمنافس على فوزه بالدوري وأنها الروح الرياضية التي تسود في النهاية بين الجميع، موضحًا أن بيراميدز قدم مباراة قوية للغاية ولعب منذ اللحظة الأولى بهدف الفوز وحصد الثلاث نقاط لختام الموسم بالصورة الأفضل.

وشدد على أن الفريق لعب مباريات قوية أمام الأهلي ولم يوفق في نهائي الكأس والسوبر المصري بالإمارات رغم المجهود المضاعف الذي بذله الفريق،، مشددًا على أنه منذ توليه المهمة لم يلعب مباراة واحدة مكتمل الصفوف بسبب الإصابات والإيقافات، حتى مباراة اليوم كانت الدكة بالكامل من الشباب صغير السن، لكنها مجموعة مثالية وقدمت أفضل ما لديها، وأنهت الدوري بالفوز على بطل المسابقة في النهاية بنتيجة كبيرة، ويجب أن يشكر اللاعبين على ما قدموه طوال الفترة الماضية، وإنهاء الموسم بشكل مثالي.

وأوضح أن اللاعبين هم أصحاب الفوز، ويجب أن يشكر ممدوح عيد الرئيس التنفيذي على دعمه وكذلك الإدارة التنفيذية بالكامل، على دعمها في الفترة الماضية وتوفير كل المتطلبات، وكان يأمل أن يحقق بطولة هذا الموسم بعدما كان قريبا من ذلك، لكن مستقبلاً الأمور ستكون أفضل بكثير وبيراميدز أمامه خطوات واضحة للعب على كل البطولات التي يشارك فيها.

وأكد أن أفضل ما قدمه الفريق هو عدم الخطأ طوال المباراة، والفريق كانت لديه القدرة على تسجيل أغلب الفرص، ولولا سوء الحظ لكان الفوز بنتيجة أكبر في اللقاء، مشددًا على أنه يشكر الفريق على تنفيذ خطة اللعب بصورة ممتازة واللعب بأفضل شكل في المرحلة الماضية.

أشار إلى أن الإجهاد كان واضحًا في الفترة الماضية، لكن الفريق اجتهد بشدة وقدم واحدة من أفضل مبارياته في ظل احترامه للمنافس ودائمًا بيراميدز يحترم جميع منافسيه، ويلعب من أجل الفوز في كل البطولات التي يشارك فيها. 

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