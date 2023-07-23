"الكهرباء" للمواطنين: توقعوا نفس توقيتات قطع التيار بشكل مجدول

علق الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزار الكهرباء، على ردود الأفعال الساخرة والغاضبة من بيان مواعيد انقطاع التيار الكهربائي، مؤكدا حرص وزير الكهرباء على متابعة ردود الفعل حول هذا الأمر.

وقال حمزة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "هناك غرف عمليات تتابع الأمر أولاً بأول، بحيث يتم وضع الحلول المؤقتة للمرور من الأزمة على خير".

أضاف: "البيان كانت لغته واضحة وكنا نقصد أنه سيتم تخفيف الأحمال بداية من كل رأس ساعة، أي الساعة 12 أو 1 أو 2، لكن هناك متوسط أن يكون أقل أو أكثر بعشر دقايق، وذلك حرصًا منا على حياة الناس خاصة المتواجدة بالمصاعد الكهربائية".

وتابع: "من تنقطع لديه الكهرباء خلال ساعة، ليس بالضرورة أن تنقطع في الساعات التالية، من الوارد أن تظل الكهرباء موجودة، معظم الناس هتلاحظ إن الانقطاعات مجدولة، أي أنه من الممكن أن يكون هناك ثوابت لتخفيف الأحمال، بحيث إذا تم قطع التيار الساعة الواحدة مساء اليوم، سيكون بنفس التوقيت اليوم الذي يليه".

وواصل متحدث الكهرباء: "نجدول قطع التيار الكهربائي لامكانية أن يكون للناس توقعات بانقطاعها، وطبقا للقدرات الموجودة في كل مكان، فهناك أماكن يطلب بتخفيف أحمال أكثر قليلا عن غيرها".