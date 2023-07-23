الأحد 23 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الكهرباء" للمواطنين: توقعوا نفس توقيتات قطع التيار بشكل مجدول

قطع التيار
قطع التيار

علق الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزار الكهرباء، على ردود الأفعال الساخرة والغاضبة من بيان مواعيد انقطاع التيار الكهربائي، مؤكدا حرص وزير الكهرباء على متابعة ردود الفعل حول هذا الأمر.

وقال حمزة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "هناك غرف عمليات تتابع الأمر أولاً بأول، بحيث يتم وضع الحلول المؤقتة للمرور من الأزمة على خير".

أضاف: "البيان كانت لغته واضحة وكنا نقصد أنه سيتم تخفيف الأحمال بداية من كل رأس ساعة، أي الساعة 12 أو 1 أو 2، لكن هناك متوسط أن يكون أقل أو أكثر بعشر دقايق، وذلك حرصًا منا على حياة الناس خاصة المتواجدة بالمصاعد الكهربائية".

وتابع: "من تنقطع لديه الكهرباء خلال ساعة، ليس بالضرورة أن تنقطع في الساعات التالية، من الوارد أن تظل الكهرباء موجودة، معظم الناس هتلاحظ إن الانقطاعات مجدولة، أي أنه من الممكن أن يكون هناك ثوابت لتخفيف الأحمال، بحيث إذا تم قطع التيار الساعة الواحدة مساء اليوم، سيكون بنفس التوقيت اليوم الذي يليه".

وواصل متحدث الكهرباء: "نجدول قطع التيار الكهربائي لامكانية أن يكون للناس توقعات بانقطاعها، وطبقا للقدرات الموجودة في كل مكان، فهناك أماكن يطلب بتخفيف أحمال أكثر قليلا عن غيرها".

الكهرباء قطع الكهرباء التيار الكهربائي الكهرباء في مصر وزارة الكهرباء

الأكثر قراءة

عميد "حقوق الإسكندرية": نسب النجاح المتداولة على السوشيال ميديا غير صحيحة

عميد "حقوق الإسكندرية" يفجر مفاجأة بشأن رسوب الطلاب

قلب نتنياهو.. وعقله

الطلبة توحشوا بعد يناير.. الباز يعلق على احتجاجات طلاب الحقوق الراسبين

ثعبان يلدغ طفلة فى رقبتها أثناء لهوها أمام منزلها فى الدقهلية

ضبط سجائر مُسرطنة قبل بيعها فى المحلة الكبرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

محمد العسيري

التجار واللعب فى مزاج المصريين

ماجد حبته

مصالح الـ20 أم الكوكب؟!

جمعة قابيل

عندما ينصفك الرئيس

القس. رفعت فكرى

حرية الاعتقاد

صور

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

أول ظهور لنتنياهو بعد إجراء جراحة قلب عاجلة: صحتى ممتازة (فيديو)

خضع لجراحة قلب عاجلة.. من ينوب عن نتنياهو فى رئاسة حكومة إسرائيل؟

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)