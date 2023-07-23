فى يوم ميلادها.. تعرف على أبرز أعمال الفنانة مديحة حمدي

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة مديحة حمدي، حيث ولدت فى 23 يوليو عام1941، وهى ممثلة مصرية، حاصلة على بكالوريوس معهد الفنون المسرحية، وبدأت مشوارها الفنى فى الإذاعة من الستينيات، من القرن الماضى ثم انتقلت إلى المسرح.

حياة مديحة حمدي الأسرية

فى عام 1941 ولدت الفنانة الكبيرة مديحة حمدى، اسمها الحقيقى مديحة محفوظ أحمد حمدي، وتزوجت من اللواء نصر الدين،حتى وصل إلى منصب مساعد وزير الداخلية، وأنجبت منه ثلاث أبناء هما أحمد ومحمد ومعتز، وتوفى زوجها فى عام عام 2013، واخذت استراحة لمدة اعم ثم عادت لتستأنف عملها فى السينما مرة آخرى ولكن بالحجاب.

حياة مديحة حمدي الفنية

تخرجت مديحة حمدى في المعهد الفنون المسرحية، وبدأت حياتها الفنية فى الإذاعة ثم انتقلت إلى المسرح ، لتظهر لأول مرة ؟أمام الراحل فؤاد المهندس فى مسرحية السكرتير الفني، ثم انتقلت إلى الدراما، وقدمت مجموعة من الأعمال الدرامية، أبرزها حضرة المتهم أبى، وقدمت مجموعة من الأعمال الفنية أبرزها كان معسكر البنات ومدرس خصوصي.

اعتزال مديحة حمدي

بعد وفاة زوج الفنانة الكبيرة مديحة حمدى، متاثرًا بمرض السرطان، انتشرت شائعات حول اعتزالها الفن، ولكنها عادت بعدها لتكذب الجميع، وتظهر بالحجاب فى أعمالها.

مرض مديحة حمدي

فى عام 2022، كانت تمر البلاد بازمات صحية، وفى يانير تحديدًا أصيبت الفنانة الكبيرة بمتحور أوميكرون، من كورونا.

أعمال مديحة حمدي

الأعمال الدرامية

- أغلى من حياتي

- بيت الباشا

- حضرة المتهم أبى

- حكايات رمضان أبو صيام

- قمر 14

- حنان وحنين

- مسائل عائلية جداً

- الإمام النسائي

- غدر وكبرياء

- البحار مندي

- الهودج

- زمن عماد الدين

- الحسن البصري

- الفتح المبين

- حرث الدنيا

- هالة والدراويش

- قصر فوق الرمال

- الإسلام حضارة

- قصر الشوق

- الإمام مالك

- الفنان والهندسة

الأعمال السينمائية

- ليلة وذكريات

- امرأة عاشقة

- امرأة في مهب الريح

- الحب والصمت

- السكرية

- لعبة

- عائلات محترمة

- روعة الحب

- السيد البلطي

- العيب

- مدرس خصوصي

الأعمال المسرحية

- السكرتير الفني

- يا أنا يا هو

- جاسوس في قصر السلطان

- سيرة الحب

- هي في حياة الرسول

