بيراميدز يتقدم على الأهلى بخطأ محمد عبدالمنعم فى الدورى

منح محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، التقدم لصالح بيراميدز أمام الأهلي في الجولة 28 المؤجلة من بطولة الدوري بالخطأ في مرماه.

وجاء الهدف في الدقيقة 39 بعد كرة عرضية من محمد الشيبي من جهة اليمين حاول محمد عبدالمنعم إبعادها ولكنه أسكنها يسار مرماه بالخطأ.

أحداث الشوط الأول

مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي وبيراميدز المؤجلة من الجولة 28 ببطولة الدوري، وما زالت النتيجة هي التعادل السلبي بين الفريقين.

الأهلي سيطر على المباراة من البداية من أجل تسجيل هدف مبكر.

في الدقيقة 4، نفذت الركلة الركنية بعرضية من محمد الضاوي إلى داخل منطقة الجزاء ولكن كرته وصلت سهلة للحارس أحمد الشناوي.

في الدقيقة 14 تسديدة من كريم الدبيس لاعب الأهلي من يسار منطقة الجزاء ردت من أحمد سامي مدافع بيراميدز.

أخطر فرصة في المباراة كانت من نصيب بيراميدز في الدقيقة 16 بعد تسديدة صاروخية من محمود صابر لاعب بيراميدز من خارج منطقة الجزاء ردت من القائم الأيمن.

الأهلي أهدر فرصة خطيرة في الدقيقة 20 بعد تسديدة من كريستو من يمين منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

نفذت الركلة الركنية بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء من محمود صابر ولكن أبعدها خالد عبدالفتاح إلى ركنية أخرى من جهة اليمين.

جاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - إبراهيم عادل - محمود صابر - أحمد فتحي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

يوسف نادر - محمد سامي - يوسف شعبان - محمود دونجا - أوجو صامويل - محمود أوكا - سيف عزت - إبراهيم شتا - محمود جمال

وجاء تشكيل الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - كريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية - محمد فخري - محمد مجدي أفشة - محمد الضاوي كريستو - طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: محمد شريف

وضمت دكة البدلاء كلًا من:

علي لطفي - رامي ربيعة - أحمد عبدالقادر - حسين الشحات - أليو ديانج - علي معلول - أحمد القندوسي - رأفت خليل - أحمد نبيل كوكا