دفتر أحوال الداخلية| مواطن يزور لوحة سيارته ويهرب خارج البلاد.. وضبط متهم عذب قطة

شهد دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار 24 ساعة اليوم الأحد الموافق 23/7/2023، العديد من النجاحات الأمنية والضربات القاضية لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون، تنفيذا لخطة وزير الداخلية لفرض الأمن وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام.

قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن والإدارات المختلفة بذلت مجهودا كبيرا على مدار اليوم، والذي حقق نجاحات مبهرة وملموسة لدى المواطنين في كشف الجرائم.

مصرع وإصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق إسكندرية الصحراوى

لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون إثر انقلاب سيارة سوزوكي بالكيلو 105 بطريق إسكندرية الصحراوي.

وكشفت التحقيقات عن أنه أثناء سير سيارة سوزوكي اختلَّت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحرافها وانقلاب السيارة ووفاة "عبد الجواد.ع"، 42 سنة.

الداخلية تحتفل بذكرى 23 يوليو وتفرج عن 499 من نزلاء مراكز الإصلاح

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، فيديو بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، أثناء تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.

كشف تفاصيل غموض التلاعب فى لوحة سيارة بمدينة الشروق

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة بالتلاعب باللوحات المرورية الخاصة بالسيارة بمدينة الشروق.

اندلاع حريق هائل فى باكيات الباعة بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق هائل اندلع في 4 باكيات بشرق السكة الحديد بحى غرب شبرا الخيمة، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة له ودون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتى أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وانتداب المعمل الجنائى لفحص أسباب الحريق وملابساته.

كواليس تعدى 3 أشقاء على سيدة بسلاح أبيض فى البحيرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، عن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن "تعدى بعض الأشخاص على سيدة بسلاح أبيض" بالبحيرة.

"الداخلية" تضبط المتهمين بتعذيب قط وتصويره

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر خلال أحد الأشخاص يقوم بتعذيب حيوان "قط".

"الداخلية" توقف رخصتى التسيير والقيادة لسيارة تتحرك دون لوحة خلفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمناً قيام قائد سيارة بإزالة اللوحات الخلفية للسيارة.