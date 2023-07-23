"الشباب المصرى" يطلق النسخة الجديدة من البرنامج الوطنى

أصدر مجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، برئاسة الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بيانا؛ للاحتفال بالذكرى الحادية والسبعين لثورة يوليو المجيدة.

وجاء نص البيان: يحتفي مجلس الشباب المصري بالذكرى الحادية والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو التي مثلت تتويجًا لنضال الشعب المصري لنيل حريته وتقرير مصيره؛ لتؤسس بذلك الجمهورية الأولى منذ أكثر من سبعين عاما، لبناء الدولة المصرية التي كانت ومازالت مصدرًا للفخر والإلهام على المستوى الدولي والإقليمي.

وفي السياق ذاته، كما حققت ثورة يوليو خطوات جادة وفعلية نحو تمكين قطاعات كبيرة من العمال والفلاحين وإعطائهم مكانة تليق بما قدموه من جهد وعمل لإنجاح مسيرة الدولة المصرية، وفي ذلك الإطار يطلق مجلس الشباب المصري بهذه المناسبة النسخة الجديدة من (البرنامج الوطني لتعزيز المشاركة السياسية) من صعيد مصر بمركز إسنا بمحافظة الأقصر، بهدف تعزيز مشاركة فلاحي مصر بالشأن العام اتساقًا مع توجهات القيادة السياسية بالعمل على تمكين القطاعات المختلفة من الشعب المصري وخاصة الفلاحين للمساهمة الجادة في إشراكهم لبناء جمهورية جديدة قائمة على التنمية وتغيير الواقع، عن طريق تعزيز قيم والمواطنة والمساواة وإشراكهم في الشأن العام لتعزيز حقوق الإنسان ومعالجة التحديات التي أفردتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ليأتي الاحتفال السنوى بذكرى الثورة بمثابة دافع لمجلس الشباب المصري؛ لتنفيذ رؤية الدولة المصرية لبناء وطن جديد يشارك جميع فئاته في وضع مبادئ وأسس الجمهورية الجديدة.

الجدير بالذكر أن مجلس الشباب المصري هو أحد أكبر منظمات المجتمع المدني العاملة في تعزيز الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشباب المصري، بالإضافة لجهوده المتميزة في تعزيز المشاركة في الشأن العام لمختلف الفئات.