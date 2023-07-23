الأحد 23 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الشباب المصرى" يطلق النسخة الجديدة من البرنامج الوطنى

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصدر مجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، برئاسة الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بيانا؛ للاحتفال بالذكرى الحادية والسبعين لثورة يوليو المجيدة.

وجاء نص البيان: يحتفي مجلس الشباب المصري  بالذكرى الحادية والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو التي مثلت تتويجًا لنضال الشعب المصري لنيل حريته وتقرير مصيره؛ لتؤسس بذلك الجمهورية الأولى منذ أكثر من سبعين عاما، لبناء الدولة المصرية التي كانت ومازالت مصدرًا للفخر والإلهام على المستوى الدولي والإقليمي. 

وفي السياق ذاته، كما حققت ثورة يوليو خطوات جادة وفعلية نحو تمكين قطاعات كبيرة من العمال والفلاحين وإعطائهم مكانة تليق بما قدموه من جهد وعمل لإنجاح مسيرة الدولة المصرية، وفي ذلك الإطار يطلق مجلس الشباب المصري بهذه المناسبة النسخة الجديدة من (البرنامج الوطني لتعزيز المشاركة السياسية) من صعيد مصر بمركز إسنا بمحافظة الأقصر، بهدف تعزيز مشاركة فلاحي مصر بالشأن العام اتساقًا مع توجهات القيادة السياسية بالعمل على تمكين القطاعات المختلفة من الشعب المصري وخاصة الفلاحين للمساهمة الجادة في إشراكهم لبناء جمهورية جديدة قائمة على التنمية وتغيير الواقع، عن طريق تعزيز قيم والمواطنة والمساواة وإشراكهم في الشأن العام لتعزيز حقوق الإنسان ومعالجة التحديات التي أفردتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ليأتي الاحتفال السنوى بذكرى الثورة بمثابة دافع لمجلس الشباب المصري؛ لتنفيذ رؤية الدولة المصرية لبناء وطن جديد يشارك جميع فئاته في وضع مبادئ وأسس الجمهورية الجديدة.

الجدير بالذكر أن مجلس الشباب المصري هو أحد أكبر منظمات المجتمع المدني العاملة في تعزيز الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشباب المصري، بالإضافة لجهوده المتميزة في تعزيز المشاركة في الشأن العام لمختلف الفئات. 

البرنامج الوطني التحالف الوطني للعمل الأهلي اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الانسان المواطنة والمساواة ثورة يوليو المجيدة

الأكثر قراءة

لا داعى للذعر.. «الدستور» تكشف حقيقة انتشار «مرض غامض» فى مصر

اعرف رابط الاستعلام عن مخالفات السيارات 2023 (تفاصيل)

موعد انتهاء أزمة قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال

"السياحة": ننتظر رقمًا تاريخيًا لم يحدث من قبل فى عدد السائحين

مع اقتراب احتفالها باليوبيل.. ماذا تعرف عن إكليريكية المحرق؟

عبدالحكيم: "حلم ناصر" فى التنمية هو الرسالة الأساسية للنظام الحالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة في عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

محمد العسيري

التجار واللعب فى مزاج المصريين

ماجد حبته

مصالح الـ20 أم الكوكب؟!

جمعة قابيل

عندما ينصفك الرئيس

القس. رفعت فكرى

حرية الاعتقاد

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

صور

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

أول ظهور لنتنياهو بعد إجراء جراحة قلب عاجلة: صحتى ممتازة (فيديو)

خضع لجراحة قلب عاجلة.. من ينوب عن نتنياهو فى رئاسة حكومة إسرائيل؟

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)