تجنبوا الشمس.. بيان درجات الحرارة اليوم الإثنين 24-7-2023 فى محافظات مصر

مع وجود موجة حر شديدة سعى المواطنين قبل التحرك من منازلهم معرفة درجات الحرارة اليوم الإثنين 24-7-2023 في محافظات مصر وحالة الطقس عبر جوجل، حيث تشهد حالة الطقس اليوم الإثنين، ارتفاع جديد بدرجات الحرارة على جميع أنحاء البلاد، ومتوقع أن سيستمر إلى نهاية الأسبوع الحالي، حيث ستصل درجات الحرارة العظمى على محافظات القاهرة الكبرى وفي الوجه البحري إلى حوالي 40 درجة محسوسة وبمناطق جنوب البلاد والصعيد إلى حوالي 46 درجة.

درجات الحرارة اليوم الإثنين 24-7-2023 في محافظات مصر

وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 24-7-2023 في محافظات مصر.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في مصر إن الطقس سيستمر مائل للحرارة رطب بالصباح الباكر، ويكون الطقس شديد الحرارة رطب نهارا في القاهرة الكبرى والوجه البحري وفي السواحل الشمالية الشرقية وبمناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون الطقس حار رطب في السواحل الشمالية الغربية، وطقس مائل للحرارة رطب ليلا على جميع الأنحاء.

واعتبارا من اليوم الاثنين، سيشهد الطقس نشاط للرياح بمناطق في السواحل الشمالية الغربية بفترات متقطعة.

تحذيرات من التعرض لأشعة الشمس

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس، ومما سيزيد من الشعور بارتفاع شديد في درجات الحرارة، مشيره إلى أن يوجد ارتفاع في نسبة الرطوبة نهارا مما سيزيد من الاحساس بحرارة الطقس وذلك عن المتوقع في الظل بقيم ستتراوح ما بين درجتان إلى حوالي ثلاث درجات مئوية.

أما عن الطقس اليوم الإثنين، سيشهد نشاط للرياح في مناطق من محافظات القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وفي جنوب سيناء وتكون على فترات متقطعة.

بيان درجات الحرارة اليوم

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين والأيام القادمة لحالة الطقس، ستكون كالتالي: