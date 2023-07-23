طبيب يقدم نصائح للحفاظ على صحة الحوامل في الطقس شديد الحرارة

تعتبر فترة الحمل من أهم المراحل الحياتية للمرأة، وتتطلب اهتماماً خاصاً بصحتها، فعندما يكون الطقس شديد الحرارة، تزداد هناك بعض التحديات التي يجب على الحوامل مواجهتها للحفاظ على صحتهن وسلامة الجنين.

في هذا التقرير، يقدم الدكتور محمود سليمان، أخصائي النساء والتوليد، بعض النصائح التي تساهم في كيفية الاهتمام بصحة الحوامل خلال فصل الصيف والطقس شديد الحرارة.

أكد سليمان، أن الطقس الحار يشكل تحديًا للحوامل، ولكن يمكن اتخاذ خطوات للحفاظ على صحتهن وراحتهن وسلامة الجنين، لذا يجب التركيز على شرب الماء بكميات كافية وتناول وجبات غذائية صحية والابتعاد عن الأشعة المباشرة للشمس وممارسة النشاط البدني المناسب.

كيفية الحفاظ على صحة الحوامل في الطقس شديد الحرارة؟

شرب كميات كافية من الماء: ينصح الحوامل بزيادة تناول الماء خلال فصل الصيف، وذلك لمنع الجفاف والحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة: يفضل للحوامل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في ساعات الذروة، واستخدام واقي الشمس وارتداء الملابس الفضفاضة والمصنوعة من نسيج يسمح بتهوية الجسم.

الراحة والتبريد: يجب على الحوامل الاسترخاء والراحة في أماكن باردة، وتجنب البقاء في الأماكن المغلقة التي تفتقر للتهوية الجيدة، حيث يمكن استخدام المراوح وتشغيل أجهزة التبريد للمساعدة على تخفيف الحرارة.

تناول وجبات غذائية صحية: يجب على الحوامل تناول وجبات متوازنة تحتوي على جميع العناصر الغذائية الضرورية لصحة إيجابية، كما يفضل تناول الفواكه والخضروات الطازجة، والحبوب الكاملة، والبروتينات الصحية مثل اللحوم المشوية والأسماك والبقوليات.

الامتناع عن تناول الأغذية المسببة للاضطرابات الهضمية: ينصح بتجنب الأطعمة الدهنية والحارة والثقيلة، وكذلك الأطعمة المعلبة والمصنعة، حيث قد تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.

ممارسة النشاط البدني المناسب: ينصح الحوامل بممارسة النشاط البدني بشكل منتظم ومعتدل، مثل المشي أو السباحة، بعد استشارة الطبيب المعالج.