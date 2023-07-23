هل يؤثر الطقس شديد الحرارة على الصحة الجنسية للرجال؟

أكد أطباء أن درجات الحرارة المرتفعة يمكن أن تتسبب في تأثيرات ضارة على صحة الجهاز التناسلي للرجال، حيث ترتفع درجة حرارة الجسم بشكل طبيعي عند ممارسة النشاط البدني المكثف أو عند التعرض للحرارة الجوية العالية.

أوضح الأطباء- بحسب موقع "allohealth" الطبي- أنه عندما تكون درجات الحرارة مرتفعة بشكل مستمر ولفترات طويلة، فإنه يمكن أن يحدث تأثير سلبي على صحة الجهاز التناسلي، ففي السطور التالية يوضح الأطباء التأثيرات المحتملة.

تأثير على إنتاجية وجودة الحيوانات المنوية:

قد تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على إنتاجية الحيوانات المنوية في الخصية، مما يؤثر على القدرة الإنجابية للرجل، وقد يؤدي التعرض المطول لدرجات الحرارة المرتفعة إلى تلف الحمض النووي في الحيوانات المنوية، مما قد يؤثر سلبًا على صحة الحيوانات المنوية وقدرتها على الحمل.

تأثير على إنتاج الهرمونات:

يؤدي التعرض المزمن للحرارة المرتفعة إلى تأثير سلبي على توازن الهرمونات المسؤولة عن صحة الجهاز التناسلي للرجال، مما يؤثر على القدرة الجنسية والإنجابية.

كيفية الحفاظ على الصحة الجنسية بالطقس الحار؟

تجنب الحرارة المرتفعة المستمرة:

حاول تجنب التعرض المطول لدرجات حرارة مرتفعة، سواء كانت بعدو الحاجة أو نتيجة للعمل أو البيئة، ارتداء ملابس فضفاضة ومناسبة للطقس وتجنب الحمامات الساخنة المطولة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي.

تجنب الأنشطة التي ترفع درجة حرارة الجسم:

تجنب الأنشطة التي تزيد من درجة حرارة الجسم بشكل مفرط، مثل النشاطات الرياضية المكثفة أو السباحة في مياه حارة.

تناول نظام غذائي صحي:

تناول نظام غذائي صحي ومتوازن يساهم في تعزيز صحة الجهاز التناسلي، تأكد من تضمين الفواكه والخضروات والبروتينات الغنية بالأحماض الأمينية والدهون الصحية في نظامك الغذائي.

الحفاظ على وزن صحي:

الحفاظ على وزن صحي ومناسب يساهم في دعم صحة الجهاز التناسلي، فالسمنة المفرطة قد تزيد من درجات الحرارة حول الخصية وتؤثر على صحة الحيوانات المنوية والهرمونات.