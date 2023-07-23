أحمد أيوب: ثورة 23 يوليو تعنى التحرر والاستقلال وعودة مصر لأولادها

علق أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور، على خطاب الرئيس السيسي، اليوم، بمناسبة ثورة 23 يوليو.

وقال رئيس تحرير مجلة المصور، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، إن ثورة يوليو تعني التحرر والاستقلال وعودة مصر لأولادها.

أضاف أنه قبل 23 يوليو كانت مصر تحكم لصالح دولة أجنبية، موضحًا أن مصر تحررت في قرارها وإدارة البلاد وتحولت من الملكية إلى الجمهورية، لافتًا إلى أن 23 يوليو أسست الجمهورية الأولى منذ 70 عامًا، ومضت في طريقها تبني مصر جديدة في زمنها.