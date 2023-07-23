الأحد 23 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد أيوب: ثورة 23 يوليو تعنى التحرر والاستقلال وعودة مصر لأولادها

أحمد أيوب
أحمد أيوب

علق أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور، على خطاب الرئيس السيسي، اليوم، بمناسبة ثورة 23 يوليو.

وقال رئيس تحرير مجلة المصور، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، إن ثورة يوليو تعني التحرر والاستقلال وعودة مصر لأولادها.

أضاف أنه قبل 23 يوليو كانت مصر تحكم لصالح دولة أجنبية، موضحًا أن مصر تحررت في قرارها وإدارة البلاد وتحولت من الملكية إلى الجمهورية، لافتًا إلى أن 23 يوليو أسست الجمهورية الأولى منذ 70 عامًا، ومضت في طريقها تبني مصر جديدة في زمنها.

مواد متعلقة

عرض جوي.. مهرجان “العالم علمين” يواصل تقديم فعالياته المتميزة

"إكسترا نيوز" تستعرض مكاسب ثورة 23 يوليو 1952

كاتب صحفى: كلمة الرئيس السيسى اليوم أكدت ارتباط نجاح الجمهورية بالشعب

عفيفى: الرئيس السيسى أكد الدور المحورى لثورة 23 يوليو فى تاريخ الأمة

"الأرصاد": درجات الحرارة المحسوسة قد تصل إلى 45 درجة مئوية فى الصعيد

متحدث الكهرباء يكشف تفاصيل بيان الشركة بشأن تخفيف الأحمال

عماد متعب: العلمين الجديدة من أروع مدن الوطن العربى والعالم

مسئول: مدينة العلمين كانت تحوى أكبر حقل ألغام فى العالم

الأكثر قراءة

تفاصيل مشاجرة أفراد بالشوم داخل البحر.. "مصايف الإسكندرية" توضح

موعد انتهاء أزمة قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال

تغييرات بالجملة فى تشكيل الأهلى ضد بيراميدز بالدورى

أصيب بأزمة قلبية.. وفاة مشجع للمصرى البورسعيدى بعد خسارة كأس الرابطة

لا داعى للذعر.. «الدستور» تكشف حقيقة انتشار «مرض غامض» فى مصر

بيان من مجلس المصرى للجماهير بعد خسارة كأس الرابطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

محمد العسيري

التجار واللعب فى مزاج المصريين

ماجد حبته

مصالح الـ20 أم الكوكب؟!

جمعة قابيل

عندما ينصفك الرئيس

القس. رفعت فكرى

حرية الاعتقاد

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

مؤمن المحمدي

الفريسة والصياد

صور

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

أول ظهور لنتنياهو بعد إجراء جراحة قلب عاجلة: صحتى ممتازة (فيديو)

خضع لجراحة قلب عاجلة.. من ينوب عن نتنياهو فى رئاسة حكومة إسرائيل؟

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)