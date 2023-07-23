الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس

الثالث الثانوي
الثالث الثانوي

يزداد البحث عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس مع اقتراب موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة في بداية شهر أغسطس المقبل، وفقا لما أعلنه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

 

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس
 

نعرض في التقرير التالي خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس  وآخر الأخبار المتداولة عن تصحيح امتحانات الثانوية العامة.
 

تظهر نتيجة الصف الثالث الثانوي في أغسطس القادم وهو ما أعلنه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني 
ويمكن للطالب تسجيل بياناته على رابط موقع الدستور لتلقي النتيجة بمجرد إعلانها 

  • الضغط على الرابط التالي https://natega.dostor.org/
  • يفتح رابط مكتوب فيه نتيجة الثانوية العامة 2023
    يمكنك تسجيل بيانات الطالب وهي
    الاسم
    رقم الجلوس
    البريد الإلكتروني
    رقم التليفون الضغط على أيقونة سجل الان

وبمجرد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة واعتمادها بشكل رسمي من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سيتم إرسال النتيجة إلى الطالب الذي سجل بياناته.


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نسب النجاح في بعض مواد الثانوية العامة 2023  

 

وفي تصريحات سابقة لوزير التربية والتعليم رضا حجازي أعلن عن مؤشرات النجاح لعدد من المواد خلال زيارة لمركز التصحيح الرئيسي لكنترول الثانوية العامة.
 

بلغت نسبة النجاح في مادة الكيمياء 88.9%  

وبلغت نسبة النجاح في مادة التاريخ 90.2%
كما بلغت نسبة النجاح في مادة الجغرافيا 91.6% 
وبلغت نسبة النجاح في  مادة الفيزياء بلغت 91% 

 

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اختبارات القدرات لطلاب الثانوية 
 

يجب العلم أنه تم فتح باب التسجيل لاختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي تشترط إجراء هذه الاختبارات.

يمكن الحجز لاختبارات القدرات من هنا https://tansik.digital.gov.eg

 

الكليات التي تشترط إجراء اختبار القدرات 

1 - كليات التربية الرياضية  بنين – بنات 
2 - شعبتي التربية الفنية والموسيقية بكليات التربية النوعية.
3 - كليات الفنون الجميلة فنون – عمارة.
4- كليات الفنون التطبيقية بجامعات حلوان- دمياط – بنها – بني سويف
5 - كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.
6 - كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.
7 – كلية التربية الفنية جامعة المنيا .
8 -شعبتي التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية باإلسماعيلية جامعة قناة السويس.
9 - كلية التربية شعبة التربية الفنية جامعة السويس
10 - كلية التربية النوعية جامعه المنصوره وفرعيها بميت غمر منيه النصر
شعبة المسرح التربوى

 

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موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024.. آخر الأخبار

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رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

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