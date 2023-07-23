طلاب "حقوق الإسكندرية" يطالبون بحل أزمة نتيجة نهاية العام: "مستقبلنا ضاع"

تفاقمت أزمة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، الخاصة بنتيجة امتحانات نهاية العام الحالي 2023، والتي شهدت رسوب أعداد كبيرة من الطلاب بالفرق المختلفة تجاوزت 50% بحسب تصريحات الطلاب.

وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات وفيديوهات لطلبة وطالبات يروون تفاصيل الأزمة وما حدث معهم، وصور لنتائج الطلاب، والتي أظهرت رسوب الطلاب في عدة مواد بين 7 و8 مواد، ودشن العديد من الطلاب هاشتاج بعنوان "دفعات حقوق جامعة اسكندرية اتظلمت 2023"، وغيرها من الهاشتاجات المطالبة بإعادة التصحيح ورفض التظلمات.

وتواصلت "الدستور" مع عدد من طلاب كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، حيث قال محمود محمد أمين اللجنة الرياضية باتحاد طلاب كلية الحقوق، بالفرقة الرابعة، إن نسبة الرسوب في الفرق المختلفة تخطت 50%، والرسوب يصل لـ8 مواد، وهو ما تسبب بصدمة للطلاب، مشيرًا إلى أنه برغم أنه ضمن الطلبة الراسبين، ولكن كأعضاء الاتحاد يجب تهدئة الطلاب والتواصل مع إدارة الكلية، وذلك لعدم استغلال أي شخص الأزمة وتحريض الطلاب بأي شكل مخالف.

وأوضح أن هذه الأزمة في النتيجة كانت تحدث فيما قبل 2019، كانت حينها الامتحانات مقالي، وكانت تحدث مشكلات كثيرة، ولكن بعد تحويل الامتحانات للاختيارات والتصحيح الإلكتروني، انخفضت مشاكل النتيجة كثيرًا، مشيرًا إلى أن الاختبارات من بداية جائحة كورونا كانت MSQ ولمدة عامين كانت هذه هي الامتحانات المتبعة، حتى إصدار قرار بعودة المقالي هذا العام وهذا ما حدث.

وتابع أنه تم التواصل مع الدكتور محمد الفقي عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، والذي أوضح أنه لا يوجد تعديل بالنتيجة مع فتح الكلية التظلمات للطلاب بدءًا من 24 يوليو، مشيرًا إلى أنه تقدم بشكوى جماعية في مجلس الوزراء ليكون العمل في السياق الرسمي.

وأشار إلى أنه برغم أن هناك الكثير من المغالطات في النتائج وحجب النتيجة عن بعض الطلاب بسبب المصروفات رغم سدادها، والرسوب في عدة مواد، بشكل غير طبيعي، إلا أننا نسعى أن نكون حلقة وصل بين الطلاب وإدارة الكلية والتأكيد عليهم بعدم الانصياغ لأي شخص يريد تضخيم الموقف، مشيرًا إلى أن هناك من يريد المساعدة بالفعل والحل وهناك من يريد استغلال الأزمة، ونحن جميعا ننتظر أن يكون هناك حل في اقرب وقت.

وقالت مريم عادل طالبة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، إن كلية الحقوق آخر الكليات التي ظهرت نتائجها، مع العلم تم إعلان جميع نتائج الفرق في وقت واحد مما تسبب في ضغط على موقع النتيجة، لنرى نتائجنا بهذا الشكل حيث إن نسبة النجاح 40% فقط للأربع فرق.

وأضافت لـ"الدستور" أنها تفاجأت بحجب نتيجتها برغم تسديدها المصروفات، وما زالت لم تحصل على نتيجتها، مشيرة إلى أن زملاءها من الطلاب في حالة صدمة بسبب ما حدث من الرسوب بهذا الشكل وضياع مستقبلهم، حيث إن هناك طلبة حصلت على صفر في بعض الامتحانات المقالية، وما زالت تنتظر ظهور نتيجتها بقلق وتوتر بعد ما حدث في النتيجة.

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