اعرف تفاصيل تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الشرقية المرحلة الثانية

حددت محافظة الشرقية تنسيق الثانوية العامة 2024 بعد أيام من ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظة والتي بلغت نسبة النجاح فيها 85.81%، وبعدها تم إعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الأولى وسط توقعات بتخفيض تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية كما يحدث كل عام، وتعرض الدستور في التقرير التالي تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الشرقية المرحلة الثانية .

تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الشرقية المرحلة الثانية

بلغت نسبة النجاح في الترم الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 /2023 وفق ممدوح غراب، محافظ الشرقية، 85.81%، مما أدى إلى تراجع تنسيق الثانوية العامة محافظة الشرقية قليلًا عن العام الماضي ليكون 240 درجة، والثانوى العام خدمات 230، درجة والثانوى الخاص 220.

ومن المتوقع أن يتراجع تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الشرقية في حالة وجود أماكن شاغرة في فصول الثانوية العامة حيث يبلغ عدد الفصول المتاحة في مدارس الثانوي العام في المحافظة 1177 فصل دراسى تستوعب 55 ألف طالب وطالبة.

ومع اعتماد تنسيق الثانوية العامة، اعتمد محافظ الشرقية تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للتعليم الفنى للعام الدراسى 2023 /2024 م وتقرر أن يكون الحد الأدنى لكل نوعية من نوعيات التعليم الفنى (صناعى – زراعى – تجاري) ومدارس التعليم والتدريب المزدوج طبقا للكشوف المرفقة.

الأوراق المطلوبة لتقديم أولى ثانوي 2023/2024

حددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة لتقديم أولى ثانوي وهي نفسها في مدارس الثانوي العام في الجمهورية، ومنها استمارة النجاح في الشهادة الإعدادية ( الأصل و3 صور)، شهادة الميلاد ( الأصل و3 صور)، صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر، 6 صور شخصية للطالب أو الطالبة مقاس 4*6، ملف التقديم ويتضمن (طلب الالتحاق والدمغات المطلوبة)، البطاقة الصحية للطالب، ملف ورقي وحافظة بلاستيكية.

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