الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتشال جثة طفل بعد غرقه فى نهر النيل منذ 3 أيام بقنا

جثة طفل
جثة طفل

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بقنا، اليوم الأحد، من انتشال جثة طفل بعد 3 أيام من غرقه، أثناء الاستحمام داخل مياه نهر النيل، بقرية جزيرة مطيرة التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا.

 

كان اللواء إيهاب طه تلقى إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع طفلين غرقًا بنهر النيل في قرية جزيرة مطيرة بمركز قوص، وتبين مصرع محمد رمضان أحمد، 14 عامًا، وعلي محسب خريشي، 16 عامًا، غرقًا أثناء الاستحمام بمياه نهر النيل بقرية جزيرة مطيرة في مركز قوص.

 

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة محمد رمضان أحمد، بمنطقة المرشح بقرية الشعراني، في مركز قوص، فيما يجرى البحث عن الجثة الثانية. تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

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