أول ظهور لنتنياهو بعد إجراء جراحة قلب عاجلة: صحتى ممتازة (فيديو)

ظهر بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، منذ قليل، في مقطع فيديو عبر خروجه من المستشفى عبر إجراء عملية لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب.

وأعرب نتنياهو، في مقطع فيديو بثه عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، عن شكره لكل من دعا إليه واهتم بسلامته.

وقال نتنياهو: "صحتي ممتازة.. ونواصل جهودنا لاستكمال التشريع، صباح الغد سأكون مع زملائي أعضاء الكنيست"، في إشارة إلى حضوره التصويت على جزء من التعديلات القضائية والخاص بـ«حجة المعقولية».

وأجرى نتنياهو، فجر اليوم الأحد، جراحة عاجلة في القلب لزرع جهاز تنظيم الضربات داخل مستشفى "شيبا" أكبر مركز طبي إسرائيلي.

وخلال خضوع نتنياهو للجراحة تم تعيين يارين ليفين وزير القضاء الإسرائيلي، كرئيس لحكومة إسرائيل بالإنابة عن نتنياهو.