الأحد 23 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

أول ظهور لنتنياهو بعد إجراء جراحة قلب عاجلة: صحتى ممتازة (فيديو)

نتنياهو خلال الفيديو
نتنياهو خلال الفيديو

ظهر بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، منذ قليل، في مقطع فيديو عبر خروجه من المستشفى عبر إجراء عملية لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب.

وأعرب نتنياهو، في مقطع فيديو بثه عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، عن شكره لكل من دعا إليه واهتم بسلامته.

وقال نتنياهو: "صحتي ممتازة.. ونواصل جهودنا لاستكمال التشريع، صباح الغد سأكون مع زملائي أعضاء الكنيست"، في إشارة إلى حضوره التصويت على جزء من التعديلات القضائية والخاص بـ«حجة المعقولية».

txt

خضع لجراحة قلب عاجلة.. من ينوب عن نتنياهو فى رئاسة حكومة إسرائيل؟

txt

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)

وأجرى نتنياهو، فجر اليوم الأحد، جراحة عاجلة في القلب لزرع جهاز تنظيم الضربات داخل مستشفى "شيبا" أكبر مركز طبي إسرائيلي.

وخلال خضوع نتنياهو للجراحة تم تعيين يارين ليفين وزير القضاء الإسرائيلي، كرئيس لحكومة إسرائيل بالإنابة عن نتنياهو.

نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي جهاز تنظيم ضربات القلب حكومة إسرائيل الكنيسة

الأكثر قراءة

مواعيد قطع الكهرباء فى محافظات مصر

شقت بطنها.. كواليس 15 دقيقة فقدت فيها قمر روحها على يد زوجة أبيها

بسبب "كهربا".. اتحاد الكرة يرفض فتح مظروف عقوبة دونجا

هانى العتال: كلمة الرئيس السيسى فى ذكرى ثورة يوليو كشفت التحديات

العثور على جثة مجهولة الهوية وسط زراعات الأرز فى طنطا

تحرك برلمانى عاجل لحل مشكلة انقطاع الكهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الفريسة والصياد

هبة المنسي

"عاشوراء" يوم الشقاق.. بين الانتصار للحسين والانحياز ليزيد

الدكتور محمد شومان

لماذا لم تتطور إدارة الأزمات فى مصر؟

د.أحمد الخميسى

تغريبة القافر

أشرف عبدالشافي

باب للعشق وليس للكراهية يا ناس

وائل لطفي

الأستاذ حسام هاشم!

ماجد حبته

الأزهر والكنيسة وثورة يوليو

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

صور

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

خضع لجراحة قلب عاجلة.. من ينوب عن نتنياهو فى رئاسة حكومة إسرائيل؟

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)

رئيس الأركان الإسرائيلى يحذر من ممارسات تضر بكفاءة الجيش