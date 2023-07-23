الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

إيمان كريم تهنئ الرئيس السيسى والقوات المسلحة بذكرى ثورة 23 يوليو

إيمان كريم
إيمان كريم

هنأت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو المجيدة، مؤكدة أن ثورة يوليو كانت بداية التصحيح لوضع الدولة المصرية وانطلاقة للجمهورية الأولى.

وقالت المشرف العام على المجلس إن ثورة 23 يوليو كانت البداية الحقيقية لمفهوم العدالة الاجتماعية، كما أنها كانت السبيل لتصحيح المسارات المتعلقة بكل الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشارت المشرف العام على المجلس إلى أنه منذ أيام قليلة احتفلنا بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو التي كانت بداية انطلاقة للجمهورية الجديدة، واليوم نحتفل بالذكرى الـ 71 لثورة 23 يوليو، وكل من ثورة 30 يونيو و23 يوليو بمثابة عنوان الإصرار والتحدي، وكان الجيش المصري العظيم الحامي لمقدرات البلاد والملبي لنداءات الشارع.

وقدمت الدكتورة إيمان كريم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على مسيرة التنمية التي شهدتها الدولة المصرية، داعية المولى عز وجل أن يوفقه لما فيه خير وصالح البلاد والعباد، متمنية كل التوفيق للقوات المسلحة المصرية في حماية مقدرات الوطن، ومطالبة الشعب المصري العظيم أن يكون خير سند لبلاده.

وعاهدت المشرف العام على المجلس الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يبذل المجلس قصارى جهده بالتعاون والتكاتف مع جميع أجهزة الدولة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة حتى يكونوا شركاء حقيقيين وفاعلين في بناء وتنمية الوطن.

الدكتورة إيمان كريم الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي ذوي الإعاقة ثورة 23 يوليو المجيدة

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