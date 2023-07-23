الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الأربعاء.. "دور مصر في قيادة ملف التغيرات المناخية" صالون ثقافي بالغربية

صالون ثقافي بالغربية
" صالون ثقافي بالغربية

حددت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، يوم الأربعاء القادم، الموافق 26 يوليو الجاري، موعدا لإقامة صالون ثقافي يعقد بدار الكتب في مدينة طنطا، تحت عنوان "دور مصر في قيادة ملف التغيرات المناخية"، وتبدأ فعالياته في تمام الساعة السابعة مساء.

من جهتها، أوضحت نيفين زايد مديرة الدار أن الصالون الثقافي المزمع إقامته سوف يشهد مناقشة عدد من الملفات الهامة الخاصة بالتغيرات المناخية ودور القيادة المصرية في الاهتمام بهذه القضية التي شغلت الرأي العام حول العالم، ولاسيما بعد أن استضافة مدينة شرم الشيخ قمة المناخ Cop27، كما، وأضافت قائلة إن الصالون الثقافي سوف يناقش قضية التغيرات المناخية من العديد من الجوانب الطبية، والبيئة، والجغرافية.

وأضافت نفين زايد مديرة الدار، أنه من المقرر أن يعقد الصالون الثقافي بحضور ومشاركة الدكتور شريف البنداري، المستشار العلمي لجامعة طنطا، والدكتور عبد الرازق الكومي، أستاذ ورئيس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية آداب جامعة طنطا، والدكتورة عزة القزاز، مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة بالغربية، واستشاري أول طب الأسرة، فيما يدير فعاليات الصالون الأديب جابر سركيس، مدير عام ثقافة الغربية السابق.

يذكر أن دار الكتب بمدينة طنطا كانت قد عقدت العديد من الصالونات الثقافية لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة، من بينها: "المشروعات القومية وبناء الإنسان المصري"، و"رؤى مصرية حول الثقافة الإلكترونية ودورها في دعم قضايا المرأة"، و"نهر النيل.. المكانة والمكان"، و"التحول الرقمي والجمهورية الجديدة".

الأربعاء المقبل دور مصر قيادة التغيرات المناخية صالون ثقافي

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