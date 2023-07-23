مصر تحصد 4 ميداليات ذهبية في اليوم الأول بالبطولة الأفريقية للكونغ فو

نجح المنتخب الوطني للكونغ فو في التتويج بـ4 ميداليات ذهبية بنهاية منافسات اليوم الأول من البطولة الأفريقية الثامنة المستمرة حتى 25 يوليو الجاري في مدينة إبيدجان بكوت ديفوار .

وجاءت ميداليات مصر عن طريق كلًا من سارة صلاح ويوسف محمود في أسلوب التايجي، بينما حصد مروان عاطف عبد المقصود الميدلية الذهبية في الأسلوب الشمالي، ورؤى خالد في الأسلوب الجنوبي .

وتضم بعثة الفراعنة 11 لاعب ولاعبة بواقع 7 لاعبين في الساندا عمر ممدوح علي، محمود عاطف السيد، أحمد إسماعيل محمد، جمعة رجب جمعة، مهند عماد محمد، إسراء رجب عوض، ياسمين سليم علي، فيما يضم منتخب الأساليب 4 لاعبين وهم يوسف محمود كمال، مروان عاطف عبد المقصود، سارة صلاح محمد، روئ خالد علي.

ويضم الجهاز الفني والإداري لبعثة المنتخب الوطنى للكونغ فو كابتن عماد عيسى مدرب منتخب الساندا، كابتن رمضان محمد رمضان مدرب منتخب الأساليب، والحكم الدولي عصام سليمان، الحكم الدولي أحمد فواد، الحكم الدولي آيات سليمان حسن واللواء عصام خاطر أمين عام الإتحاد الإفريقي ورئيس لجنة التخطيط والمتابعة بالاتحاد المصرى للكونغ فو والمهندس محمود خيري عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للووشو كونغ فو رئيس البعثة.