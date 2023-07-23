"رؤية المخرج".. مع يسري نصر الله في كايرو فيلم فاكتوري غدا

تستضيف منصة "كايرو فيلم فاكتوري" من خلال سلسلة Cairo Film Factory Talks، المخرج يسري نصر الله في لقاء بعنوان "رؤية المخرج"، في مركز "دوار للفنون" بوسط البلد، وذلك غدًا الإثنين ٢٤ يوليو الساعة، في تمام الساعة ٦في :٣٠ مساءً.

“رؤية المخرج”

ويناقش اللقاء، المخرج يسري نصر الله، مع الجمهور عددًا من أعماله السينمائية، من واقع تجربته التي تمتد إلى الثمانينيات، كصانع أفلام صاحب رؤية سينمائية استثنائية وأصيلة في الأسلوب والشكل والمضمون، جعلته من بين أبرز المخرجين في المشهد السينمائي المصري والعربي والعالمي.

و"رؤية المخرج" هي الطريقة التي يرى بها المخرج الفيلم، ويترجمها لفريق العمل، وهي التي تساعد على بناء أسلوب وشكل الفيلم، وضمان أن جميع عناصر الإنتاج مثل التصوير، والتمثيل، والموسيقى، وشريط الصوت، تتناغم معًا في وحدة واحدة.

فإن رؤية المخرج هي ما يمنح الفيلم أسلوبه وشخصيته الفريدة، وهي عنصر أساسي في صناعة الأفلام الناجحة، لكنها أيضًا الطريقة التي يرى بها المخرج معنى السينما بالنسبة له، وما الذي يريد أن يقوله من خلالها؟ فكيف يكوّن المخرج رؤيته ويطورها وما المهارات التي عليه اكتسابها لتوصيل هذه الرؤية للآخرين بداية من فريق عمل الفيلم؟

وما الفرق بين المرونة البناءة التي تتطلبها عملية صنع الفيلم وبين تشتت الرؤية؟ وكيف يمكن لصانع الأفلام الدفاع عن رؤيته في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجهه، وكل هذه التساؤلات، سيناقشها المخرج يسري نصر الله.

يسري نصر الله

بدأ المخرج يسري نصر الله مسيرته الفنية عام ١٩٨٥ كمساعد مخرج في أفلام المخرج الكبير يوسف شاهين مثل "حدوتة مصرية" و"الوداع يا بونابرت"، وكمخرج منفذ وكاتب مشارك في فيلم "إسكندرية ليه".

انضمت أفلام نصر الله لقائمة أفضل 100 فيلم في السينما العربية، وحصدت جوائز مرموقة وشاركت في أهم المهرجانات العالمية ومن بينها مهرجان كان السينمائي، ومن أبرز أفلامه "سرقات صيفية" ١٩٨٨، "مرسيدس" ١٩٣٩، "صبيان وبنات" ١٩٩٥، "المدينة" ٢٠٠٠، "باب الشمس" ٢٠٠٤، الذي أعلن مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي هذا العام عن ترميمه وإعادة عرضه ضمن البرنامج الرسمي للمهرجان.

بالإضافة إلى "جنينة الأسماك" ٢٠٠٨، و"إحكي يا شهر زاد" ٢٠٠٩، "بعد الموقعة" ٢٠١٢، و"الماء والخضرة والوجه الحسن" ٢٠١٦.

وحصل يسري نصر الله على وسام فارس في الثقافة والفنون وهو من أرفع الأوسمة الفرنسية، كما أنه أول سينمائي مصري يتولى رئاسة لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بمهرجان كان السينمائي الدولي، وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تكريم نصر الله في دورته الـ ٤٥ لعام ٢٠٢٣ بمنحه جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، كما تولى نصر الله مؤخرًا رئاسة المهرجان القومي للسينما المصرية في دورته دورته ال٢٥ الخامسة والعشرين لعام ٢٠٢٣.

كايرو فيلم فاكتوري

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