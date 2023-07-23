الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ليفربول يزاحم أتلتيكو مدريد على ضم فيراتي من باريس سان جيرمان

ماركو فيراتي
ماركو فيراتي

يواصل نادي ليفربول الإنجليزي سعيه لإبرام صفقات قوية ومن العيار الثقيل، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد 2023-2024، وذلك خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان ليفربول قد أعلن عن رحيل عدد من اللاعبين في الصيف الحالي، وهم: روبرتو فيرمينو، جيمس ميلنر، نابي كيتا وأليكس أوكسليد تشامبرلين.

كما يقترب كلًا من فابينيو وجوردان هندرسون من الرحيل عن صفوف ليفربول، واقترابهما من الانضمام إلى ناديي اتحاد جدة والاتفاق السعوديين على الترتيب.

ليفربول يزاحم أتلتيكو مدريد على ضم فيراتي من باريس سان جيرمان

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ليفربول أبدى استعداده لخوض منافسة قوية وشرسة مع نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، على صفقة النجم الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية، أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أبدى إعجابه بقدرات فيراتي في خط وسط الملعب، وأنه أحد الخيارات المُفضلة على طاولة الفريق.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى صعوبة المفاوضات مع باريس سان جيرمان لحسم الصفقة؛ نظرًا لأنه أحد الركائز الأساسية في الفريق الفرنسي.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى أن إدارة باريس سان جيرمان تريد الحصول على ما لا يقل عن 80 مليون يورو، مقابل السماح برحيل ماركو فيراتي.

في حين أبدى نادي أتلتيكو مدريد استعداده لدفع 70 مليون يورو، لحسم صفقة فيراتي، بناءً على رغبة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني.

وقضى فيراتي 11 موسمًا متتاليًا في باريس سان جيرمان، منذ انضمامه في يوليو 2012، مقابل 12 مليون يورو، قادمًا من نادي بيسكارا الإيطالي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الإيطالي، صاحب الـ30 عامًا، رفقة باريس سان جيرمان في يونيو 2026.

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