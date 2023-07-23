الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شخص في حادث على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي

أصيب شخص في انقلاب سيارة ملاكي، إثر اصطدامها في سور على طريق "الإسماعيلية- القاهرة" الصحراوي.

 

تلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ لمرفق إسعاف الإسماعيلية حول تصادم سياره بالرصيف"9859ط س ع" على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

 

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابات للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

وأسفر الحادث عن إصابة نجيب عبد السلام ابراهيم، ٥٦ سنة ومقيم في العاشر من رمضان،  ومصاب باشتباه كسر بالساق الأيمن وكدمات بالجسم، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم. 

 

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