ميكالي: نطمح لتحقيق ميدالية أوليمبية في باريس 2024.. ونسعى لضم محمد صلاح

أكد البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي المصري، أن يطمح لقيادة «الفراعنة» نحو تحقيق ميدالية بدورة الألعاب الأوليمبية 2024 بباريس، مشيرًا إلى رغبته في الاعتماد على خدمات النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال منافسات البطولة.

وتحدث "ميكالي" خلال حوار أجراه مع موقع (jovempan) البرازيلي، عن حصوله على وصافة كأس أمم إفريقيا 2023 تحت 23 عامًا، وبلوغ أولمبياد باريس، وطموحاته خلال دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة.

وكان ميكالي، قد قاد المنتخب المصري، لتحقيق المركز الثاني في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، بعد خسارته في المباراة النهائية أمام المنتخب المغربي (مستضيف البطولة)، بهدفين مقابل هدف.

وقال المدرب البرازيلي: "خسرنا النهائي بالتفاصيل الصغيرة، لكننا غادرنا راضين لأن الهدف كان الذهاب إلى باريس".

وتابع ميكالي: “نحن نعتقد أن العمل لمدة عام يتم بشكل جيد.. مصر راضية عن الإنجاز الذي تحقق في إلي غاية المباراة النهائية، لم نستقبل أي هدف خلال البطولة”.

وعن تطلعاته خلال دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة، قال ميكالي: "لدينا كل شيء لنقدم أولمبياد رائعة. هدفي الرئيسي هو الفوز بميدالية".

وأضاف: "علينا الاعتماد على اللاعبين الجيدين المحترفين بالخارج. كما قلت، أنا أؤمن كثيرًا بهذا الفريق، على الرغم من كل السلبيات التي كانت لدينا في البداية، تمكنا من تغيير هذه الأوضاع. الآن، نعيش مع توقعات عالية جدًا للفوز بميدالية خلال الدورة المقبلة".

وعن رغبته في الاستعانة بخدمات النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول، خلال دورة باريس المقبلة، رغم ما فعله في ريو دي جانيرو 2016، عندما استدعى النجم نيمار دا سيلفا، لمنتخب البرازيل، الذي توج بذهبية تلك الدورة، قال ميكالي: "أريد الاعتماد على صلاح. لقد بدأنا المحادثات بالفعل، لكنها تعتمد على عدة عوامل، مثل إطلاق ليفربول سراح اللاعب.. إذا سارت الأمور على ما يرام، فأنا أريد أن أكون قادرًا على الاعتماد عليه".

وأضاف: صلاح سيكون تعزيزًا قويًا ويمكن أن يمنحنا المزيد من الأمل في الفوز بميدالية ".

فيما يتعلق بالمواهب الجديدة التي ظهرت في البطولة، على غرار ظهور إبراهيم عادل، والذي فاز بجائزة أفضل لاعب في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، قال ميكالي: "لا يمكنني مقارنته بصلاح الذي وصل إلى مستوى عالٍ للغاية، لكن له نفس الخصائص. لديه سرعة ومهارة جيدة وقوي جدا خاصة في مواجهة 1 لـ 1".

وأضاف: "أنه يتمتع بخصائص برازيلية لديه إمكانات قوية للغاية، كما أنني أؤمن كثيرًا بأحمد كوكا، الذي يمتلك الكثير من الإمكانات ودفاعيا، لدينا أيضا حسام عبد المجيد".