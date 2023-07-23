الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"كان مِعدى بالصدفة".. الموت يختار الضحية الثالثة لانفجار شقة الوراق

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، ملابسات مصرع الضحية الثالثة في انفجار شقة الوراق عقب تسرب غاز حيث تبين أن المتوفى تصادف مروره وقت الانفجار "كان معدي بالصدفة". 

وتبين أن المتوفى كان يستقل دراجة نارية ويمر بها أسفل العقار في نفس لحظة الانفجار الذي أدى إلى تصدع بعض الحوائط فانهار حائط وسقط في الشارع على الشاب قائد الدراجة النارية ليهشم رأسه وعظام جسده، وهرع الأهالي لإخراجه من أسفل أنقاض الجدار ونقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته. 

 

كشفت معاينة خبراء الأدلة الجنائية ملابسات حريق شقة الوراق والذي أسفر عن مصرع شخصين، حيث تبين أن الحريق ناتج عن حدوث تسرب غاز أدى لانفجار في أسطوانة البوتاجاز، وليس انفجار التكييف بعدما تبين من المعاينة سلامة التكييف. 

 

وكشفت تحريات العميد هاني شعراوي، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الحريق خلف قتيلين الأول مالك الشقة الذي لقى مصرعه نتيجة اشتعال النيران في شقته عقب حدوث الانفجار بداخلها، والآخر شاب تصادف مروره أسفل العقار، فسقط عليه جدار تصدع عقب الانفجار، وفارق الحياة في الحال. 

 

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية ووجود حالتي وفاة، وعلى الفور أمر اللواء جابر بهاء - مدير الحماية المدنية بالجيزة بالدفع 3 سيارات حماية مدنية لإخماد الحريق داخل شقة سكنية بشارع التجاري، متفرع من مسبك الزهر بالوراق.

 

تم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى العقارات المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق، وتم نقل الضحيتين إلى مستشفى بولاق الدكرور. 

 

بينما وجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال لكشف سبب الحادث.

 

 وكشفت التحريات بقيادة العقيد مجدي، مفتش مباحث الوراق وأوسيم، والمقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم الوراق، أن الحريق نشب بسبب تسرب غاز داخل الشقة مما أدى إلى انفجار، ثم نشوب الحريق.

 

 

 

 

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