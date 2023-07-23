الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مصايف الإسكندرية": نسب الإقبال متوسطة ورفع الرايات الخضراء بجميع الشواطئ

الشواطئ
الشواطئ

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية عن رفع الرايات الخضراء وسط حالة من الاستقرار في حالة البحر بجميع شواطئ الإسكندرية، مشيرة إلى أن نسب الإقبال متوسطة في ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، وذلك عقب الزحام الشديد خلال الأيام الماضية بسبب تزامن إجازة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 23 يوليو مع الإجازة الأسبوعية.

وأشارت الإدارة- في بيان، اليوم الأحد- إلى أن الرواد والمصطافين توافدوا على شواطئ الإسكندرية منذ صباح اليوم، حيث بلغت نسبة إشغال الشواطئ في القطاعين الشرقي والغربي نحو 50%.

وذكرت أن هناك شبكة تواصل بين المفتشين لمعرفة الشواطئ التى ما زالت نسب إشغالها تسمح باستقبال الرواد، ويتم توجيه أتوبيسات الرحلات إلى تلك الشواطئ.

وطالبت الإدارة رواد الشواطئ بالحفاظ على نظافة الشاطئ وعدم إلقاء المخلفات على الرمال، وضرورة إلقائها فى المكان المخصص، وعدم الخضوع لابتزاز العاملين بالشواطئ في حال فرضهم إكراميات على الرواد.

وتنقسم رايات البحر إلى ثلاثة ألوان تعبر كل منها عن حالة البحر، فالراية الخضراء وتعنى أن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه، والراية الصفراء تعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيًا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحيطة والحذر.

وتعني الراية الحمراء خطورة وحظر النزول إلى مياه البحر نهائيًا، ويجب الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل.

الادارة المركزية للسياحة والمصايف الإدارة المركزية للسياحة الإدارة المركزية الإجازة الأسبوعية الراية الخضراء الرايات الخضراء

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