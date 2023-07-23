إصابة 5 فى تصادم دراجة نارية بتروسيكل فى الفيوم

استقبل مستشفي الفيوم الجامعي اليوم الأحد، 5 أشخاص مصابين بكسور وكدمات مختلفة في أنحاء الجسم إثر اصطدام تروسيكل بدراجة نارية بالطريق السياحي ببحيرة قارون بسبب السرعة الزائدة، مما أدى إلى الاصطدام.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أسامة أبوطالب مأمور مركز شرطة إبشواي، بورود إشارة من شرطة النجدة، تفيد بإبلاغ قائدي السيارات بطريق بحيرة قارون باصطدام تروسيكل بدراجة نارية، مما أدى لإصابة 5 أشخاص.

وعلى الفور انتقلت سيارات مرفق الإسعاف إلى مكان الواقعة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وتمت إزالة آثار الحادث وتيسير الطريق أمام السيارات ونقل التروسيكل والدراجة النارية بعيد عن نهر الطريق وجري تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.