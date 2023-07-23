الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس العراقى يؤكد أهمية الارتقاء بالعمل الثنائى مع إيران لمواجهة التغيرات المناخية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، أهمية الارتقاء بمستوى العمل الثنائي مع إيران لمواجهة التغيرات المناخية.

وذكر بيان للرئاسة العراقية، أن عبداللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر بغداد، السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق.

وحسب البيان، أكد الرئيس العراقي ضرورة تعزيز وتنمية التعاون بين البلدين وبما يخدم مصالح الشعبين الجارين، مشيرًا إلى أهمية الارتقاء بمستوى العمل الثنائي الرامي لمواجهة التغيرات المناخية وشح المياه والجفاف الذي يواجه العالم.

من جانبه، أكد السفير آل صادق "سعي إيران  لتدعيم علاقات الصداقة مع العراق، داعياً إلى فتح آفاق أوسع للتعاون الثنائي تحقيقاً لاستقرار وازدهار البلدين الصديقين.

الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد إيران لتغيرات المناخية التعاون

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