الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

محافظ الدقهلية: رفع 790 طن أتربة وقمامة ومخلفات صلبة من شوارع المنصورة بمشاركة 15 وحدة محلية

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار رفع 790 طن أتربة وقمامة ومخلفات صلبة من شوارع المنصورة بمشاركة 15 وحدة محلية، في إطار استمرار أعمال الحملة المكبرة الدائمة لرفع التراكمات والمخلفات الصلبة والأتربة بشوارع وميادن مدينة المنصورة . 
وأوضح مختار أنه تم رفع 760 طنًا من القمامة، و10 أطنان من المخلفات الصلبة، و20 طن أتربة بجميع المناطق التي شملتها الحملة علي مدار يومين.
وأوضح المحافظ - في بيان صادر اليوم عن المحافظة - أنه شارك في الحملة معدات وعمال جهاز النظافة، ومعدات وعمال النظافة بالوحدات المحلية المشاركة وجهاز النظافة والتجميل بالمنصورة، وبإشراف نواب رؤساء الوحدات المحلية .
وباشرت الحملة أعمالها بإشراف ومتابعة محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس عبده محمدين مدير عام المخلفات الصلبة والأستاذ عماد النجار مدير إدارة البيئة، بمشاركة الوحدات المحلية في كل من المنزلة وبلقاس ودكرنس ونبروه وميت غمر والكردي ومنية النصر وميت سلسيل وبني عبيد وأجا وشربين والمطرية والسنبلاوين وطلخا وتمي الأمديد.. حيث شملت الأعمال رفع مخلفات القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة وتشغيل المكنسيات. 
يذكر أن هذه الحملات يتم تنفيذها في إطار الخطة التي اعتمدها محافظ الدقهلية، حرصًا علي المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية.

الدكتور أيمن مختار الحمله المكبره المخلفات الصلبة بالمنصورة الوحدات المحلية النظافة والتجميل

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