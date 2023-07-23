الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد: بدء توزيع بطاقات "كارت ميزة" لمستحقى بدل المنطقة الحرة من أصحاب المعاشات

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

تفقد محافظ بورسعيد، عادل الغضبان، اليوم الأحد، سير أعمال تسليم بطاقات "كارت ميزة" لأصحاب المعاشات، والتي بدأت صباح اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يستمر توزيع البطاقات حتى السبت المقبل 29 يوليو، اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء، ويتم توزيع البطاقات من مقر "ديوان عام محافظة بورسعيد"، من خلال بوابة الدخول المجاورة لمديرية أمن بورسعيد.. رافق المحافظ خلال جولته الأستاذة إيمان العزوني، مدير عام الشئون المالية والإدارية.

والتقى محافظ بورسعيد المواطنين من أصحاب المعاشات خلال استلامهم كارت ميزة، مطمئنًا على توفير كل سبل الراحة للمواطنين وسرعة حصولهم على البطاقات، مشيرًا إلى أنه سيتم بدء صرف بدل المنطقة الحرة اعتبارًا من الأول من شهر أغسطس بواسطة ماكينات الصرف الآلي واستخدامها في شراء أي احتياجات أخرى والتعامل بواسطتها من خلال جميع مدفوعات الأجهزة الحكومية وغير الحكومية.

اليوم الأحد المنطقة الحرة الشئون المالية والإدارية الشئون المالية

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