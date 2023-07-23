الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"تسرب غاز مش التكييف".. المعمل الجنائى يكشف حقيقة حريق شقة الوراق

حريق شقة الوراق
حريق شقة الوراق

كشفت معاينة خبراء الأدلة الجنائية، عن ملابسات حريق شقة بمنطقة الوراق، والذي أسفر عن مصرع شخصين، حيث تبين أن الحريق ناتج عن حدوث تسرب غاز أدى لانفجار في أسطوانة البوتاجاز، وليس انفجار التكييف بعدما تبين من المعاينة سلامة التكييف. 

وكشفت تحريات العميد هاني شعراوي، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، عن أن الحريق خلف قتيلين الأول مالك الشقة الذي لقى مصرعه نتيجة اشتعال النيران في شقته عقب حدوث الانفجار بداخلها، والآخر شاب تصادف مروره أسفل العقار، فسقط عليه جدار تصدع عقب الانفجار وفارق الحياة في الحال. 

- تفاصيل الواقعة

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية ووجود حالتي وفاة، وعلى الفور أمر اللواء جابر بهاء - مدير الحماية المدنية بالجيزة بالدفع 3 سيارات حماية مدنية لإخماد الحريق داخل شقة سكنية بشارع التجاري متفرع من مسبك الزهر بالوراق.

وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى العقارات المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق وتم نقل الضحيتين إلى مستشفى بولاق الدكرور. 

بينما وجه اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال لكشف سبب الحادث.

 وكشفت التحريات بقيادة العقيد مجدي، مفتش مباحث الوراق وأوسيم والمقدم هاني مندور، رئيس مباحث قسم الوراق، أن الحريق نشب بسبب تسرب غاز داخل الشقة مما أدى إلي انفجار ثم نشوب الحريق.

وأوضحت التحريات أن الحريق أسفر عن مصرع شخصين وهما "أشرف محمد" نتيجة سقوط أجزاء من الشرفة بسبب قوة الانفجار ومصرع "محمد" كان موجودًا بداخل الشقة نتيجة قوة الانفجار، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

الأدلة الجنائية الوراق حريق شقة مصرع شخصين

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