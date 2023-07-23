"الإعلام وتوثيق التراث" ندوة لصالون القاهرة الثقافي بمركز سينما الحضارة

يستضيف مركز سينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية، ندوة لصالون القاهرة الثقافي الدولي تحت عنوان “الإعلام وتوثيق التراث الفنى والثقافى”، في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس المقبل.

ويشارك في الدورة السابعة والعشرين للصالون نخبة من أساتذة الإعلام والصحافة وكبار الأدباء في مصر والوطن العربي هم الإعلامي الدكتور محمد الباز رئيس تحرير صحيفة الدستور، والدكتور حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والإعلامي والكاتب أحمد عطاالله، مقدم برنامج "مصر تغني"، والكاتبة الروائية ضحى عاصي، والدكتور زين عبد الهادي رئيس مكتبة العاصمة الإدارية.

من جهته؛ قال الكاتب الصحفي والشاعر محمد حميدة رئيس الصالون، إن صالون القاهرة الثقافي الدولي يستأنف نشاطه تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، وقطاع الفنون التشكيلية، بمشاركة نخبة من الكتاب والأدباء في مصروالعالم العربي، كما أن وزارة الثقافة تقدم كافة أوجه الدعم للأنشطة الثقافية الهامة المؤثرة في المشهد محليا ودوليا.

وأعرب الكاتب الصحفي رحاب الدين الهواري، رئيس مجلس أمناء صالون القاهرة الثقافي الدولي، عن سعادته باستئناف أنشطة الصالون بالحديث عن تراثنا الفني والثقافي الزاخر، وكيف يمكن للإعلام بمختلف أشكاله، التأصيل لهويتنا المعروفة والمتجذرة بعمق في التاريخ الإنسانى الموثق.

فيما أكدت أمال رضا الأمين العام المساعد لصالون القاهرة الثقافي الدولي، حرص مجلس الصالون على طرح ومناقشة الموضوعات والقضايا المهمة موضحة أن الصالون يحرص على مشاركة النخب الفكرية والثقافية والطلاب والباحثين في فعالياته، بما يحقق أقصى استفادة بين الأجيال المختلفة، والاستماع لوجهات النظر المتعددة وإتاحة الفرصة أمام المواهب والأفكار والأخذ بها ضمن توصياته.

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أعلنت انطلاق برنامج أنشطة وفعاليات المبادرة الصيفية، "ثقافتنا في اجازتنا"، والتي انطلقت فعالياتها منتصف يوليو الجاري، وتستمر حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، حيث يتضمن البرنامج تنظيم سلسلة من البرامج والأنشطة بقرى ونجوع محافظات الجمهورية، وكذلك بالشواطئ والساحات والأندية وأماكن تجمعات الجمهور خلال فترة الأجازة الصيفية.