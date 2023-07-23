موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الثامن والعشرين من المسابقة.

موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

من المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري الممتاز، اليوم الأحد، في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "الدفاع الجوي".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

ستُذاع مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري الممتاز، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لمواصلة نغمة الانتصارات، رغم التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي 2022-2023.

وكان فريق الأهلي قد تسلّم درع الدوري المصري، عقب تعادله مع حرس الحدود بنتيجة 1-1، في الجولة الماضية من الدوري المصري.

في المقابل، يرغب فريق بيراميدز، تحت قيادة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، رغم ضمان حصوله على المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ويأمل فريق بيراميدز في إلحاق أول هزيمة للأهلي، وتحقيق ما فشل فيه الآخرون على مدار 32 مباراة سابقة في الموسم الحالي من الدوري المصري.

والتقى الفريقين ثلاث مرات خلال الموسم الجاري 2022-2023، وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز في جميعها، فقد انتهت مباراة الدور الأول بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، وفي نهائي كأس مصر بهدفين مقابل هدف، وفي كأس السوبر المصري بهدف دون رد.

ويتصدر فريق الأهلي حاليًا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 82 نقطة، متفوقًا على بيراميدز صاحب الوصافة برصيد 70 نقطة.

اقرأ أيضا

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023