الأحد 23 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صلاح محسن: أعد جماهير الأهلى بظهورى بشكل مختلف

صلاح محسن يحتفل بهدفه
صلاح محسن يحتفل بهدفه في شباك المصري

أعرب صلاح محسن، مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا المُعار من الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب كأس رابطة الأندية على حساب المصري البورسعيدي.

وحصد سيراميكا كليوباترا لقب كأس الرابطة عقب الفوز على المصري البورسعيدي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب برج العرب.

وقال صلاح محسن في تصريحات تليفزيونية: "اللاعبون كانوا رجالاً وعلى الرغم أننا لم نقدم المطلوب في الدوري لكننا نجحنا في التتويج بأول بطولة".

وأضاف: "حرصت على مواساة لاعبي المصري عقب المباراة فهو فريق كبير ولاعبيه كبار وجمهوره محترم وأتمنى لهم التوفيق الفترة المقبلة".

وتابع: "ضغط الجماهير لم يؤثر علينا، خاصةً أننا نمتلك لاعبين قادرون على اللعب تحت الضغط".

وعن احتمالية العودة إلى الأهلي عقب انتهاء الإعارة، قال: "النادي الأهلي كبير والعودة إلى القلعة الحمراء أمر هام، سأكون أفضل وأعد جماهير الأهلي أنهم سيشاهدون (صلاح آخر) في الفترة المقبلة".

واختتم تصريحاته: "الفوز ببطولة خارج الأهلي إنجاز كبير، لا أحد يفوز بالبطولات غير الأهلي وبالتالي التتويج خارجه إنجاز كبير".

صلاح محسن الاهلى سيراميكا كليوباترا نهائي كأس الرابطة المصرى البورسعيدى

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 23 يوليو 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

صلاح محسن: أعد جماهير الأهلى بظهورى بشكل مختلف

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجارى

جيل بايدن تتوجه إلى باريس الأسبوع المقبل للاحتفال بعودة الولايات المتحدة لليونسكو

تظاهرات فى بغداد احتجاجا على إحراق القرآن بالدنمارك

لدعم استقرار المنطقة.. الإمارات وإيران تبحثان تعزيز العلاقات والتعاون المشترك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تغريبة القافر

أشرف عبدالشافي

باب للعشق وليس للكراهية يا ناس

وائل لطفي

الأستاذ حسام هاشم!

ماجد حبته

الأزهر والكنيسة وثورة يوليو

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

علي سعدة

أهل الشر.. والانتخابات الرئاسية

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»