صلاح محسن: أعد جماهير الأهلى بظهورى بشكل مختلف

أعرب صلاح محسن، مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا المُعار من الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب كأس رابطة الأندية على حساب المصري البورسعيدي.

وحصد سيراميكا كليوباترا لقب كأس الرابطة عقب الفوز على المصري البورسعيدي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب برج العرب.

وقال صلاح محسن في تصريحات تليفزيونية: "اللاعبون كانوا رجالاً وعلى الرغم أننا لم نقدم المطلوب في الدوري لكننا نجحنا في التتويج بأول بطولة".

وأضاف: "حرصت على مواساة لاعبي المصري عقب المباراة فهو فريق كبير ولاعبيه كبار وجمهوره محترم وأتمنى لهم التوفيق الفترة المقبلة".

وتابع: "ضغط الجماهير لم يؤثر علينا، خاصةً أننا نمتلك لاعبين قادرون على اللعب تحت الضغط".

وعن احتمالية العودة إلى الأهلي عقب انتهاء الإعارة، قال: "النادي الأهلي كبير والعودة إلى القلعة الحمراء أمر هام، سأكون أفضل وأعد جماهير الأهلي أنهم سيشاهدون (صلاح آخر) في الفترة المقبلة".

واختتم تصريحاته: "الفوز ببطولة خارج الأهلي إنجاز كبير، لا أحد يفوز بالبطولات غير الأهلي وبالتالي التتويج خارجه إنجاز كبير".