الأهلى يسعى للحفاظ على سجلاته خالية من الهزائم أمام بيراميدز فى الدورى

يلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي مع نظيره بيراميدز في الثامنة والنصف مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوي ضمن مبارياته المؤجلة من الأسبوع الـ28 لبطولة الدورى.

وتوج المارد الأحمر باللقب المحلي للموسم الحالي 2022/ 2023، ووصل رصيده إلى 82 نقطة عقب التعادل مع حرس الحدود في الجولة الماضية، ليفقد الأهلي حظوظ كسر رقمه القياسي السابق في البطولة والخاص بالحصول على أكبر عدد من النقاط فى موسم واحد، حيث جمع الأهلى 89 نقطة فى موسم 2020/2019، ويمتلك الأهلى مباراة أخرى مؤجلة أمام المصري تقام الأربعاء المقبل من الجولة الـ30.

في المقابل يدخل بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني، اللقاء وهو الوصيف في المركزالثاني برصيد 70 نقطة، حيث يسعي إلى إلحاق أول هزيمة ببطل الدوري وتحقيق ما فشل فيه الآخرون على مدار 32 مباراة سابقة، معتمدًا في ذلك على القوة الضاربة المتمثلة في إبراهيم عادل ومصطفى فتحي وفخري لاكاي وإسلام عيسي بجانب رمضان صبحي وعبدالله السعيد في حالة جاهزيتهما الفنية والطبية.

والتقى الفريقان 3 مرات خلال الموسم الجاري، وتمكن المارد الأحمر من الفوز في جميعها في الدور الأول بثلاثية نظيفة، وفي نهائي كأس مصر بهدفين مقابل هدف، وفي السوبر المصري بهدف دون رد.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، جلسة خاصة مع اللاعبين قبل ساعات من مواجهة بيراميدز، أكد خلالها غضبه الشديد من التعادل مع فريق حرس الحدود الذى هبط رسميًا لدورى المحترفين الذى ستقام نسخته الأولى الموسم المقبل.

وشدد كولر على أن المستوى الفني فى مباراة الحدود لم يكن مقنعًا رغم الاحتفال بتسلم درع الدورى، وشهد استمرار إهدار فرص بالجملة، والتي تحدث فيها من قبل بجانب تكرار الأخطاء المتكررة في الخط الخلفي وعدم الترابط بين المدافعين وحراسة المرمي.

وطالب المدير الفني من اللاعبين بضرورة غلق ملف الاحتفالات بالدوري، وأن مباراة بيراميدز بطولة خاصة مع الوصيف، والذي يرغب في تعويض خسائره الثلاثة مع الأهلى هذا الموسم.

وأكد كولر على أهمية المباراة من أجل إنهاء الموسم محافظًا على سجل الفريق خاليًا من الهزائم حتى تكتمل فرحة حصد البطولة.