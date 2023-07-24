أشياء يجب وضعها في الاعتبار عند اتخاذ قرارات مع شريك حياتك

في العلاقات نحتاج غالبًا إلى اتخاذ قرارات مع شريكنا، يمكن أن يتضمن ذلك قرارات كبيرة ومصيرية بالإضافة إلى قرارات صغيرة حول العلاقات والحياة اليومية.

ومع ذلك قد يكون اتخاذ القرارات خادعًا لأنه يتطلب أن نجد أرضية مشتركة يمكن أن نتفق عليها معًا، بالنسبة للأشخاص الذين لديهم ارتباطات غير آمنة، قد يكون هذا أكثر صعوبة لأنهم صارمون للغاية في الطريقة التي يجب أن يكونوا عليها.



اتخاذ القرارات معًا غالبًا ما يكون أحد أكثر الجوانب تحديًا لكونك في علاقة خاصة للأشخاص الذين لديهم ارتباطات غير آمنة والذين يميلون إلى أن يكونوا إما جامدين بشكل مفرط في طرقهم أو مرنين بشكل مفرط.



لا يعد العثور على الوسط أمرًا سهلاً دائمًا، ولكنه يبدأ دائمًا بالتواصل الجيد، سيكون للتواصل الصحي تأثير أكبر على جودة حياتك من تأثير معظم القرارات، فيما يلي بعض النصائح حول كيفية التغلب على خلافاتك دون المساس بالسلامة والاتصال.

تقدم خبيرة العلاقات جولي مينانو الأشياء التي يجب أن نتذكرها أثناء اتخاذ القرارات في العلاقة.

العمل الجماعي: نحن بحاجة إلى أن نفهم أنه ليس نحن في مواجهة الشريك، كلانا في نفس الفريق وعلينا اتخاذ قرارات مع مراعاة راحة كلانا.

النتيجة: إذا تم اتخاذ القرار بطريقة تجعل أحد الأشخاص يشعر بخيبة أمل من النتيجة، فنحن بحاجة إلى معالجته، ومع ذلك إذا تسبب ذلك في استياء على المدى الطويل فنحن بحاجة إلى التواصل مع الشريك وإيجاد مخرج بديل.

المحادثات: نحن بحاجة إلى التحلي بالصبر في اتخاذ القرارات، تتطلب القرارات الكبيرة محادثات متعددة وليس واحدة فقط.

حقائق: بدلاً من محاولة إقناع الشريك بالتمسك بالقرار الذي يصب في صالحنا، يجب أن ننقل الحقائق والمشاعر والعواطف حتى يفهموها.

التحقق من الصحة: ​​بينما نعطي الأولوية لاحتياجاتنا، يجب علينا أيضًا التحقق من صحة احتياجات ومشاعر الشريك.