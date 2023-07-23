الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أجواء شديدة الحرارة حتى الثلاثاء

الطقس
الطقس

أكدت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الارتفاع في درجات الحرارة التي شهدتها البلاد بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي، محذرة من خلال منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر.

 

ويسود خلال الأيام المقبلة طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر على كل الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وبالتزامن مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة ازداد البحث من قبل المواطنين عن الطقس في الأيام المقبلة، ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور طقس الـ72 ساعة المقبلة:

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد الموافق 23 يوليو:

 

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

 

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 33 والمحسوسة 35.

 

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 44.

 

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 41 والمحسوسة 43.

 

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والمحسوسة 45.

 

 

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين الموافق 24 يوليو:

 

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

 

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 33 والمحسوسة 36.

 

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

 

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 42 والمحسوسة 43.

 

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والمحسوسة 46.

 

 

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء الموافق 25 يوليو:

 

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 40.

 

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 33 والمحسوسة 36.

 

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 43.

 

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 41 والمحسوسة 43.

 

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والمحسوسة 46.

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