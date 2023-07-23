الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بمشاركة 24 فريقًا.. انطلاق مباريات دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ

انطلاق مباريات دوري
انطلاق مباريات دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ

تنطلق مباريات الدور الأول من دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة، اليوم الأحد، بمحافظة كفر الشيخ، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وبمشاركة 24 فريقا على 3 ملاعب بين فرق المجموعة الأولى فى تمام الساعة الخامسة عصراً، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الثلاث مباريات تجرى بين فرق المجموعة الأولى، اللقاء الأول بين فريقى" منية جناج و كفر مجر على ملعب مركز شباب شباس الشهداء" و المباراة الثانية بين منية المرشد و أبو زيادة على ملعب خليج بحرى" و المباراة الثالثة بين فريقى سنهور المدينة و محلة دياى على ملعب سنهور المدينة" فى تمام الخامسة عصراً.

وتضم المجموعة الثانية فرق "لاصيفر- شباس الشهداء - شباس عمير - شباس الملح - ميت الديبة- المنشأة الكبرى" المجموعة الثالثة جمعت فرق " الروضة- مسير- روينة - نشرت - دمرو- منشأة عباس" والمجموعة الرابعة " الخادمية - الكوم الطويل - الربع - الفيروز - فرج الكبرى - الرملة " مع تطبيق  اللوائح والقوانين للعبة كرة القدم المعمول بها في الاتحاد المصري للعبة ونشرة وزارة الشباب والرياضة.

كما شملت التعديلات الأخيرة الشروط السنية للاعبى الفريق المكون من 30 لاعبا منهم 17 لاعب مواليد 2001/ 2005 وعدد 3 لاعبين مواليد 2006/ 2007 عدد 10 لاعب مواليد 1995 /2000، منافسات دورى مراكز الشباب بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب ، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومصطفى الخطيب منسق الدورى بالمديرية.

وتقوم مديرية الشباب والرياضة بتنفيذ فعاليات رياضية في الحدائق العامة من أجل التشجيع علي ممارسة الرياضة.

روينة مراكز الشباب مبارايات ميت الديبة كفر الشيخ

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