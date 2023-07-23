رئيس البرلمان العربى يستنكر إحراق نسخة من المصحف فى الدنمارك

استنكر عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، قيام متطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، معتبرًا أن هذه الأفعال والتصرفات غير المسئولة تستفز مشاعر المسلمين، وتؤجج مشاعر الكراهية، وتهدد التعايش السلمي.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن مثل هذه الأفعال لا يمكن تبريرها، وتستدعي اتخاذ موقف حازم من المجتمع الدولي بمنع تكرار هذه الأفعال غير المسئولة، مطالبًا الشعوب العربية والإسلامية بتفعيل المقاطعة وعدم السفر للدنمارك.

وطالب "العسومي" بضرورة سن القوانين التي تجرم الإساءة للرموز والمقدسات الدينية والكتب السماوية، ونبذ العنف والتطرف والتحريض على الكراهية، كما حث الدول العربية والإسلامية على اتخاذ إجراءات أشد تجاه هذه الممارسات الإجرامية ضد الدين الإسلامي الحنيف وكتاب الله.