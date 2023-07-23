السفير أبراهيم الشويمى يكشف حجم المشروعات التنموية لشركات المقاولات المصرية بدولة أنجولا

عقب زيارة السيسي لدولة انجولا

قال السفير أبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن دولة أنجولا تعتبر من الدول النامية التي تشهد تطورًا اقتصاديًا وبنيويًا متسارعًا في السنوات الأخيرة، وتتطلع إلى استثمارات أجنبية لتطوير البنية التحتية والمشاريع الحيوية في البلاد.

وأكد "الشويمي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن دولة أنجولا ستشهد طفرة تنموية كبرى، وبالتالي تتوفر فيها فرص كبيرة للشركات المقاولات المصرية للاستفادة من هذا النمو، وذلك من خلال القيام بالعديد من المشاريع في مختلف القطاعات، منها تنفيذ مشروعات البنية التحتية تحتاج دولة أنجولا إلى الكثير من الاستثمارات في البنية التحتية، وهناك العديد من المشاريع الحيوية مثل الطرق والجسور والمطارات والموانئ والسكك الحديدية والأنفاق والمحطات الكهربائية ومحطات معالجة المياه وغيرها، ويمكن للشركات المقاولات لمصرية الاستفادة من هذه الفرص بتنفيذ مشاريع بناء وصيانة البنية التحتية.

وفيما يخص قطاع الإسكان، أفاد وزير الخارجية الأسبق، أن دولة أنجولا تحتاج إلى الكثير من الاستثمارات في قطاع الإسكان، حيث يمكن لشركات المقاولات المصرية الاستفادة من فرص بناء وتطوير المنازل والمجمعات السكنية والمشاريع السكنية الفاخرة.

وفيما يخص قطاع الصناعة، أشار إلى أن قطاع الصناعة من القطاعات الحيوية بدولة أنجولا، ويوجد العديد من المشاريع الحيوية في هذا المجال مثل المصانع والمنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، مما يتح للشركات المصرية من هذه الفرص بتنفيذ مشاريع بناء وصيانة المصانع والمنشآت الصناعية، فضلًا عن تنفيذ محطات الطاقة الشمسية والرياح والنفط والغاز، وصيانة محطات الطاقة، وبالإضافة إلى ذلك يمكن للشركات المقاولات المصرية الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية في دولة أنجولا، وذلك من خلال الشراكة مع الشركات المحلية وتوسيع نطاق العمل وتبادل الخبرات والتقنيات.

وجدير بالذكر، قد أعرب سفير أنجولا بالقاهرة، عن امتنانه لزيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى دولة أنجولا، والتي فتحت الباب لمزيد من الزيارات رفيعة المستوى، للمسئولين المصريين، وستكون زيارة وزير الإسكان فاتحة لتلك الزيارات للتعاون في قطاع التشييد والبناء، وهو من أهم القطاعات بالنسبة لدولة أنجولا.

وقد تسلم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، دعوة من كارلوس ألبيرتو دوسانتو، وزير الأشغال العامة والحضر والإسكان بدولة أنجولا، لزيارة أنجولا، ردًا على زيارة الوزير الأنجولى للقاهرة، ولتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال لقائه السفير نيلسون مانويل كوزمى، سفير أنجولا بالقاهرة.

ورحب الدكتور عاصم الجزار، بتلبية دعوة نظيره الأنجولي، لزيارة عمل لدولة أنجولا، وتعزير علاقات التعاون بين البلدين، ونقل الخبرات المصرية لأشقائنا في دولة أنجولا، في المجالات التي أوضحها السفير الأنجولي، وتشمل، إنشاء المدن الجديدة، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات البنية الأساسية مياه الشرب والصرف الصحي، ومشروعات الإسكان بأنواعها المختلفة، ومشروعات الطرق والكبارى، وغيرها من مجالات التنمية العمرانية.