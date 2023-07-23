الأحد 23 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أيمن الرمادى: حلمى طولان كلمة السر فى تتويج سيراميكا بكأس الرابطة

أيمن الرمادي
أيمن الرمادي

يرى أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أن الفضل في تتويج فريقه بلقب كأس الرابطة يعود إلى حلمي طولان المدير الفني السابق للفريق.

وتوج سيراميكا كليوباترا بلقب كأس الرابطة عقب الفوز على المصري البورسعيدي بأربعة أهداف لهدف في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب برج العرب.

وقال الرمادي في تصريحات عقب المباراة: "حتى نعطي كل ذي حق حقه، علينا أن نوجّه الشكر إلى حلمي طولان على مجهوده الكبير مع الفريق".

وأضاف: "هو صاحب الفضل في هذا الانتصار، لقد توليت تدريب الفريق منذ أـسبوع فقط ووجدت قواعد ثابتة عندهم".

واختتم: "أشكر حلمي طولان فهو له الفضل الأكبر في الفوز اليوم، وبإذن الله نحن قادرون على ترتيب الأمور وخوض فترة إعداد للموسم".

أيمن الرمادي سيراميكا كليوباترا حلمي طولان نهائي كأس الرابطة المصرى البورسعيدى

الأكثر قراءة

أيمن الرمادى: حلمى طولان كلمة السر فى تتويج سيراميكا بكأس الرابطة

أستاذ بيئة يكشف أسباب الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة.. وماهى ظاهرة "النينو"؟

النيابة تخلى سبيل متحرش على ذمة القضية فى المقطم

ترامب: مجرد التفكير فى انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو هو ضرب من الجنون

بولندا.. مركز صيانة دبابات ليوبارد الموردة لأوكرانيا يشرع بالعمل

مُستوطنون إسرائيليون يُهاجمون فلسطينيين فى مناطق متفرقة وسط وشمال الضفة الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تغريبة القافر

أشرف عبدالشافي

باب للعشق وليس للكراهية يا ناس

وائل لطفي

الأستاذ حسام هاشم!

ماجد حبته

الأزهر والكنيسة وثورة يوليو

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

علي سعدة

أهل الشر.. والانتخابات الرئاسية

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»