أيمن الرمادى: حلمى طولان كلمة السر فى تتويج سيراميكا بكأس الرابطة

يرى أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أن الفضل في تتويج فريقه بلقب كأس الرابطة يعود إلى حلمي طولان المدير الفني السابق للفريق.

وتوج سيراميكا كليوباترا بلقب كأس الرابطة عقب الفوز على المصري البورسعيدي بأربعة أهداف لهدف في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب برج العرب.

وقال الرمادي في تصريحات عقب المباراة: "حتى نعطي كل ذي حق حقه، علينا أن نوجّه الشكر إلى حلمي طولان على مجهوده الكبير مع الفريق".

وأضاف: "هو صاحب الفضل في هذا الانتصار، لقد توليت تدريب الفريق منذ أـسبوع فقط ووجدت قواعد ثابتة عندهم".

واختتم: "أشكر حلمي طولان فهو له الفضل الأكبر في الفوز اليوم، وبإذن الله نحن قادرون على ترتيب الأمور وخوض فترة إعداد للموسم".