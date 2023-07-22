السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إيهاب جلال يتوصل إلى اتفاق مع الإسماعيلى

إيهاب جلال مع مسئولي
إيهاب جلال مع مسئولي الإسماعيلي

توصل إيهاب جلال، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، إلى اتفاق مع مسئولي النادي الإسماعيلي من أجل العودة لقيادة الدراويش خلفًا لـ حمزة الجمل خلال الفترة المقبلة.

وعقد مسئولو اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي جلسة مع إيهاب جلال مساء اليوم السبت، انتهت بالتوصل لاتفاق بين الطرفين.

وجاء الاتفاق بين إيهاب جلال وإدارة الإسماعيلي، بعد فشل المفاوضات بين المدير الفني وإدارة الاتحاد السكندري قبل الإعلان عن تولي طارق العشري تدريب زعيم الثغر.

وسبق أن تولى إيهاب جلال تدريب الإسماعيلي خلال موسم 2021-2022، وكان قد تولى تدريب المصري البورسعيدي بداية موسم 2022-2023 ثم تولى تدريب فاركو.

ايهاب جلال الاسماعيلى الدورى المصرى

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