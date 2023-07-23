حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 23-7-2023 فى محافظات مصر

تستمر درجات الحرارة في الارتفاع بشكل ملحوظ مع تحذيرات هيئة الأرصاد من عدم التعرض المباشر للشمس لزيادة الشعور بحرارة الشمس، لذلك يعد البحث عن تفاصيل حالة الطقس من الموضوعات المهمة للكثيرين.



درجات الحرارة اليوم الأحد 23-7-2023 في محافظات مصر

نعرض في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 23-7-2023 في محافظات مصر.



يسود اليوم طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلاً على كافة الأنحاء.



وتتكون شبورة مائية في الصباح الباكر، حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.







درجات الحرارة اليوم الأحد 23-7-2023

- القاهرة العظمى 36، والمحسوسة 39 والصغرى 26.

- العاصمة الإدارية العظمى 37، والصغرى 26.

- 6 أكتوبر العظمى 36، والصغرى 26.

- بنهـا العظمى 36، والصغرى 26.

- دمنهور العظمى 35، والصغرى 25.

- وادي النطرون العظمى 36، والصغرى 26.

- كفر الشيخ العظمى 35، والصغرى 25.

- المنصورة العظمى 36، والصغرى 26.

- الزقازيق العظمى 36، والصغرى 26.

- شبين الكوم العظمى 36، والصغرى 26.

- طنطا العظمى 36، والصغرى 26.

- دمياط العظمى 35، والصغرى 25.

- بورسعيد العظمى 36، والصغرى 25.

- الإسماعيلية العظمى 39، والصغرى 25.

- السويس العظمى 39، والصغرى 26.

- العريش العظمى 36، والصغرى 24.

- رفح العظمى 35، والصغرى 24.

- رأس سدر العظمى 42، والصغرى 25.

- نخل العظمى 40، والصغرى 20.

- كاترين العظمى 36، والصغرى 18.

- الطور العظمى 38، والصغرى 26.

- طابا العظمى 40، والصغرى 26.

- شرم الشيخ العظمى 41، والصغرى 30.

- الإسكندرية العظمى 33، والصغرى 24.

- العلمين الجديدة العظمى 33، والصغرى 25.

- مطروح العظمى 33، والصغرى 23.

- السلوم العظمى 35، والصغرى 23.

- سيوة العظمى 42، والصغرى 24.

- رأس غارب العظمى 42، والصغرى 30.

- الغردقة العظمى 42، والصغرى 30.

- سفاجا العظمى 41، والصغرى 29.

- مرسى علم العظمى 40، والصغرى 29.

- شلاتين العظمى 42، والصغرى 30.

- حلايب العظمى 38، والصغرى 30.

- أبو رماد العظمى 40، والصغرى 29.

- رأس حدربة العظمى 38، والصغرى 29.

- الفيوم العظمى 41، والصغرى 26.

- بني سويف العظمى 41، والصغرى 26.

- المنيا العظمى 41، والصغرى 26.

- أسيوط العظمى 42، والصغرى 27.

- سوهاج العظمى 43، والصغرى 27.

- قنا العظمى 43، والصغرى 28.

- الأقصر العظمى 44، والصغرى 29.

- أسوان العظمى 44، والصغرى 30.

- الوادى الجديد العظمى 45، والصغرى 28.

- أبو سمبل العظمى 43، والصغرى 30.

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