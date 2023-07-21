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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

مشاكل صحية تهدد أصحاب الأمراض المزمنة خلال الطقس الحار

الطقس
الطقس

تعتبر الموجات الحارة ظاهرة منتشرة في الكثير من الأماكن حول العالم، وتتسبب في ارتفاع درجات الحرارة بصورة مفرطة خلال فترة زمنية محددة.

وعلى الرغم من أن الموجات الحارة تعتبر مؤقتة، إلا أنها قد تسبب العديد من المشكلات الصحية، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الأمراض المزمنة، ففي التقرير التالي يوضح الخبراء بموقع "altusbiologics" ، كيفية تأثير الموجات الحارة على أصحاب الأمراض المزمنة والمشكلات التي قد تواجههم.

تتطلب الموجات الحارة اهتمامًا خاصًا لأولئك الذين يعانون من الأمراض المزمنة، حيث يتعرضون لمشاكل صحية إضافية نتيجة تأثير الطقس الحار، ولذلك فإن اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة والاحتياطات الصحية المطلوبة أمر ضروري للتعامل مع هذه الظروف الجوية القاسية بطريقة آمنة وصحية.

تعتبر الموجات الحارة تحدٍ كبير للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة، الأمر الذي يتطلب منهم الحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع هذه الظروف الجوية القاسية.

أمراض القلب: 

يعتبر ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة من العوامل المسببة لزيادة مشاكل القلب، حيث أنها تجعل الجسم يفقد المزيد من السوائل وتزيد من ضغط الدم. 

كما يعاني الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب من صعوبة في التعامل مع الحرارة والرطوبة العالية، مما قد يؤدي لتفاقم أعراضهم وحدوث أزمات قلبية.

أمراض التنفس: 

تعتبر الموجات الحارة أحد العوامل المسببة لصعوبة التنفس وتفاقم أمراض التنفس المزمنة مثل الربو والانسداد الرئوي المزمن، فارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى زيادة الرطوبة في الجو، مما يجعل الهواء أكثر ثقلاً وصعوبةً في التنفس.

أمراض الجهاز العصبي: 

يعاني الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز العصبي المزمن مثل الصرع والشلل الدماغي من تأثير الموجات الحارة على حالتهم الصحية، كما يزيد ارتفاع درجات الحرارة من خطر حدوث تشنجات وتفاقم أعراض هذه الأمراض، وذلك نتيجة التأثير المباشر على الجهاز العصبي.

أمراض الكلى: 

تعد الموجات الحارة عاملاً مسببًا لإجهاد الكلى وتفاقم مشاكلها، فعند ارتفاع درجات الحرارة، يفقد الجسم السوائل بصورة أسرع، مما يعمل على زيادة تحمل الكلى ومشاكلها.

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