قبل متسافر للمصيف: أعرف حالة الطقس فى المدن الساحلية

يتابع الكثير من الأشخاص أخبار حالة الطقس في المدن الساحلية قبل الانطلاق لقضاء أيام العطلة بها، والاستمتاع بالمصيف هذا العام، خاصة بعد موجة الحرارة المرتفعة التي تسيطر على كافه أنحاء الجمهورية حيث يتساءل البعض عن موعد انكسار هذه الموجة وانخفاض درجة الحرارة.

حالة الطقس في المدن الساحلية

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، حيث تستمر درجة الحرارة خلال ساعات اليوم وتكون متفاوتة على مداراه، ففي الصباح الباكر يكون الطقس مائل للحرارة مع وجود الرطوبة بينما خلال ساعات اليوم يكون الطقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، أما على السواحل الشمالية فيكون الطقس حار رطب ويكون مائل للحرارة رطب في ساعات الليل على كافة أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس في المدن الساحلية ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

الإسكندرية: العظمى 33 المحسوسة 36 الصغرى 24

العلمين: العظمى 32 المحسوسة 35 الصغرى 24

مطروح: العظمى32 المحسوسة 35 الصغرى 24.

الغردقة: العظمى 41 المحسوسة 44 الصغرى

سفاجا: العظمى 41 المحسوس 44 الصغرى 29

شرم الشيخ: العظمى 41 المحسوسة 44 صغرى 30

رأس سدر: العظمى 40 المحسوسة 43 الصغرى 25

السويس: العظمى 39 المحسوسة 42 الصغرى 26

الإسماعيلية: العظمى 39 المحسوسة 42 الصغرى 25

بورسعيد: العظمى 34 المحسوسة 37 الصغرى 25.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس فهو يزيد من الشعور بإرتفاع درجات الحرارة كما أن إرتفاع نسب الرطوبة نهارا تزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من اثنين إلى ثلاث درجات مئوية.