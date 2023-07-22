قناة الناس| داعية: النبي شرّف الزمان الذي بعث فيه والمكان الذي هاجر إليه (فيديو)

قال الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث، الداعية الإسلامي، إنّ الرسول صلّ الله عليه وسلم تشرّف به الزمان الذي بعث فيه، وتشرف به المكان الذي هاجر إليه أيضًا أي المدينة المنورة.

وأضاف الداعية الإسلامي، اليوم السبت، خلال حلقة من برنامج "آيات بينات"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنّ الرسول الكريم لما فتح مكة بلغه أو سمع من بعض الأنصار أن النبي قد حنّ إلى مكة بلده، ولعله يقيم فيها ولن يعود معهم إلى المدينة، فلما سمع الرسول ذلك قال لهم المحيا محياكم والممات مماتكم، فآثر إقامته فيهم لأنهم هم الذين آووا ونصروا وبايعوا رسول الله قبل أن يهاجر إليها، وهم الذين قاموا بواجب النصرة والإيواء، فقد كانوا يصدقونه دائمًا، ولا يخالفونه الرأي أبدًا.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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